Конституційний суд призначив збори суддів на понеділок

Збори суддів призначено на 11 годину 2 листопада

Збори суддів Конституційного суду України призначено на понеділок, 2 листопада, початок запланований об 11 годині. Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

«У Конституційному суді України в понеділок, 2 листопада, об 11 годині, відбудуться збори суддів Конституційного суду України», - поінформували в суді.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Додамо, згідно з законом про КСУ, збори суддів Конституційного суду вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує суд на своїх засіданнях. Збори суддів Конституційного суду є повноважними за умови присутності на них не менш як двох третин від загального складу суду.

Між іншим, сьогодні стало відомо, що ДБР відкрило справу щодо кримської нерухомості голови Конституційного суду.

30 жовтня голова КСУ Тупицький повідомив, що просить особистої зустрічі з Зеленським.

Також під час брифінгу Тупицький заявив, що законопроєкт президента Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Крім того, 30 жовтня стало відомо, що суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.