У будинку криворізького мера Павлова знайшли дві записки (фото)

За словами блогера, у записках не йдеться про плани самогубства

Правоохоронці виявили під час обшуків у будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого напередодні знайшли застреленим, дві записки. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі місцевий блогер і журналіст Олег Єрмолинський. Він також опублікував фото знайдених записок.

За словами блогера, у них не йдеться про плани самогубства.

«На кухонному столі правоохоронці виявили інструкції із догляду за домашніми тваринами, написані, найімовірніше, Костянтином Юрійовичем напередодні вночі. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли», – пише Єрмолинський.

Офіційного підтвердження даної інформації від поліції в даний час немає.

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Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

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Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо вбивства Павлова.

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Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут. Також друг застреленого мера Кривого Рогу розповів важливі подробиці трагедії.