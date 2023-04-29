Військові комісари на фронті. Що з цього вийде на практиці?

Воїни прямо звинувачували деяких військкомів у тому, що вони «кошмарять» людей, а самі залишаються в тилу

Не секрет, що в Україні військкоми в деяких територіальних центрах комплектування вибудували корупційні схеми

Кадрові зміни у системі територіальних центрів комплектування (ТЦК – колишніх військкоматів) – не за горами. Про те, що найвище керівництво країни вирішило провести серйозні пертурбації у цій сфері, публічно заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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«Є одна з простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію головному Валерію Залужному – переважна більшість військкомів, які давно сидять у ТЦК, відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А направляти на їхнє місце військовослужбовців, що отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу щодо реалізації мобілізаційних потреб», – зазначив Олексій Резніков.

За словами міністра, зараз центрами комплектування та соціальної підтримки займається нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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«Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже актуальна», – сказав Резніков і додав: «Там багато людей, які сидять там століттями, поросли мохом та корінням».

Рєзніков стверджує, що зараз Міноборони і Мінцифра розвивають проект «Оберіг», який передбачає оцифрування всіх документів, а багато документів підтягуватимуться автоматично. Таким чином, буде зменшено навантаження на центри комплектування та «вирішиться кадрове питання».

Не секрет, що в Україні військкоми в деяких територіальних центрах комплектування вибудували корупційні схеми. За відстрочку від армії від військовозобов'язаних вимагають чималі суми, які обчислюються тисячами доларів. Також через військкомів можна було отримати дозвіл на перетин кордону. Часто – в один кінець.

Чутки про те, що із військкомами щось вирішуватимуть кардинально, циркулювали ще з осені минулого року. Звучали пропозиції призначити військкомами ветеранів, які брали участь у бойових діях та отримали поранення у боях із російськими агресорами. Проте остаточне рішення влада тоді так і не ухвалила. І це попри те, що у низці областей скаржилися на дії керівництва ТЦК. Більше того, у деяких регіонах військкомів змінювали 5 разів поспіль. З незмінно «чудовим» результатом.

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Дійшло навіть до того, що воїни з бойових частин, яких питали журналісти, прямо звинувачували військкомів у тому, що вони «кошмарять» людей, а самі залишаються в тилу.

Що стало відправною точкою у рішенні Володимира Зеленського? Є всі підстави вважати, що нею став грандіозний корупційний скандал, у якому опинився Євген Борисов, військком Одеської області. Днями стала надбанням громадськості інформація про те, що цей військовий комісар користується преміальним автомобілем, Мерседес-Бенц G63 AMG, купленим у розпал війни – у листопаді 2022 року – за 8 мільйонів гривень. Крім того, спливли й інші факти, що справды шокують. За інформацією екс-нардепа Ігоря Мосійчука, виявилося, що у родини Борисова «намалювалася» вілла в іспанській Марбельї за 3 млн 950 тис. євро.

Поки що офіційні органи влади – ані Генеральний штаб, ані Міністерство оборони – публічно не відреагували на цю резонансну історію. Проте, схоже, це стало останньою краплею щодо ротації військкомів для Банкової. Враховуючи токсичність ТЦК, було ухвалено рішення розрубати «гордєєв вузол». Що з цього вийде на практиці, і чим насправді займатимуться полковники-військкоми на фронті (подейкують, багато хто з них уже зробив собі довідки про «обмежену придатність»)? Поки що це питання залишається відкритим.