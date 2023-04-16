Мінстр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини

Міністр оборони України вирішив відверто прокоментувати втрати України у війні з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков не захотів розповідати скільки саме військових втратила Україна за рік з початку повномастабного вторгення Росії в Україну, проте заявив, що втрати українських військ менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині. Про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню La Razon.

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«Я не можу назвати вам цифри, але запевняю вас, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині», – сказав Резніков.

Він додав, що загиблих серед українських військовослужбовців критично менше, ніж російських. Нагадаємо початку березня турецька влада повідомляла, що кількість загиблих внаслідок землетрусу склала 45 968 осіб.

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Зазначимо, що агентство Reuters з посиланням на один із документів американської розвідки, отриманих в результаті недавнього витоку, писало , що Україна втратила від 124,5 тисячі до 131 тисячі осіб, з яких від 15,5 тисячі до 17,5 тисячі вбитих. Згідно з цим документом, Росія втратила від 189,5 тисяч до 223 тисяч осіб, з яких убитими – 35,5-43 тисячі.

Водночас, Міністр оборони Олексій Резніков розповів іспанським ЗМІ, що хоче написати заяву про відставку, але після перемоги України у війні проти російських загарбників. Адже після відставки він збирається приділити час родині.

«Ах, це моя мрія! І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим я вам все і сказав. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися до приватного життя. Цей етап мого життя дуже, дуже важкий», – сказав Резніков у відповідь на питання про плани піти з посади.