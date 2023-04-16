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Мінстр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мінстр Резніков розповів про втрати українських військ та мрію своєї дружини
фото: з відкритих джерел

Міністр оборони України вирішив відверто прокоментувати втрати України у війні з Росією 

Міністр оборони України Олексій Резніков не захотів розповідати скільки саме військових втратила Україна за рік з початку повномастабного вторгення Росії в Україну, проте заявив, що втрати українських військ менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині. Про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню La Razon

«Я не можу назвати вам цифри, але запевняю вас, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині», – сказав Резніков. 

Він додав, що загиблих серед українських військовослужбовців критично менше, ніж російських.  Нагадаємо початку березня турецька влада повідомляла, що кількість загиблих внаслідок землетрусу склала 45 968 осіб.

Зазначимо, що агентство Reuters з посиланням на один із документів американської розвідки, отриманих в результаті недавнього витоку, писало , що Україна втратила від 124,5 тисячі до 131 тисячі осіб, з яких від 15,5 тисячі до 17,5 тисячі вбитих. Згідно з цим документом, Росія втратила від 189,5 тисяч до 223 тисяч осіб, з яких убитими – 35,5-43 тисячі. 

Водночас, Міністр оборони Олексій Резніков  розповів іспанським ЗМІ, що хоче написати заяву про відставку, але після перемоги України у війні проти російських загарбників. Адже після відставки він збирається приділити час родині.

 «Ах, це моя мрія! І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим я вам все і сказав. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися до приватного життя. Цей етап мого життя дуже, дуже важкий», – сказав Резніков у відповідь на питання про плани піти з посади. 

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Теги: День Перемоги росія міністр Україна Олексій Резніков влада звільнення втрати

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