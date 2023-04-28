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Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала
фото з відкритих джерел

У телеграм-каналі міноборони РФ з'явилося фото з написом: «Точно в ціль!»

Пресслужба міноборони країни-агресорки заявила, що ракетним ударом росіяни поцілили у місце дислокації резерву Збройних сил України. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяви окупантів.

У телеграм-каналі міноборони РФ з'явилося фото з написом: «Точно в ціль!», а згодом там повідомили, що ВКС Росії завдали «групового ракетного удару високоточним озброєнням великої дальності повітряного базування по пунктах тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ».

«Мети удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені. Висунення резервів противника до районів бойових дій припинено», — заявили у міноборони РФ.

Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала фото 1

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяви російського Міноборони.

«Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць», – написав Єрмак у Телеграм.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 14:47 загинуло 17 осіб. Постраждало 18 людей (з них дев'ять госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: Міноборони Міноборони РФ будинок ракета Андрій Єрмак росіяни обстріл війна

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