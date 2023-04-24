Євродепутати закликали Францію оголосити посла Китаю персоною нон ґрата

Парламентарі переконані: заяви китайського посла порушують міжнародне право і мають розцінюватися як загроза безпеці європейських країн

Приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні. Лист євродепутатів публікує Le Monde.

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Парламентарі вважають, що заяви китайського посла порушують міжнародне право і мають розцінюватися як загроза безпеці європейських країн-партнерок Франції.

«Не справа Китаю чи будь-якої іншої країни ставити під сумнів суверенітет інших. Суверенітет – це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту ООН», – зазначається в листі.

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Також депутати наголосили, що вкрай важливо, щоб демократичний світ надіслав недвозначний сигнал авторитарним країнам у той час, коли в Європі триває війна РФ проти територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він сказав, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

Український дипломат, посол України у Франції Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією. А керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав заяви посла Китаю неприйнятними.

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До слова, Франція просить Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла.