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Євродепутати закликали Францію оголосити посла Китаю персоною нон ґрата

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Євродепутати закликали Францію оголосити посла Китаю персоною нон ґрата
Лу Шайе нещодавно висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні
фото з відкритих джерел

Парламентарі переконані: заяви китайського посла порушують міжнародне право і мають розцінюватися як загроза безпеці європейських країн

Приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні. Лист євродепутатів публікує Le Monde.

Парламентарі вважають, що заяви китайського посла порушують міжнародне право і мають розцінюватися як загроза безпеці європейських країн-партнерок Франції.

«Не справа Китаю чи будь-якої іншої країни ставити під сумнів суверенітет інших. Суверенітет – це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту ООН», – зазначається в листі.

Також депутати наголосили, що вкрай важливо, щоб демократичний світ надіслав недвозначний сигнал авторитарним країнам у той час, коли в Європі триває війна РФ проти територіальної цілісності України. 

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він сказав, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

Український дипломат, посол України у Франції Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією. А керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав заяви посла Китаю неприйнятними.

До слова, Франція просить Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла.

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Теги: Китай Франція посол скандал суверенітет Європейський союз

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