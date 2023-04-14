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Росіяни посилили наступ на Бахмут – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни посилили наступ на Бахмут – британська розвідка
«Вагнерівці» продовжують наступ через центр міста
фото з відкритих джерел

ЗСУ протягом останніх 48 годин зазнавали особливо інтенсивного російського артилерійського вогню

Сили оборони в Бахмуті стикаються з проблемою поповнення боєприпасів, а десантники ЗС РФ замінили «вагнерівців» на двох флангах. Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії 14 квітня.

Як зазначається у зведенні, російські окупанти активізували наступ на Бахмут на Донеччині. Через певні обставини Сили оборони організовано залишають деякі позиції.

«Росія відновила свій наступ на місто Бахмут у Донецькій області, оскільки сили російського МО та Групи Вагнера покращили співпрацю. Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала особливо інтенсивного російського артилерійського вогню», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «вагнерівці» продовжують наступ через центр міста, а підрозділи десантників ЗС РФ замінили деякі підрозділи ПВК «Вагнер» на північному і південному флангах.

Також у розвідці Британії повідомляють, що Сили оборони України зіткнулися з проблемами поповнення боєприпасів та змушені залишити окремі позиції через організований відхід.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.

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Теги: розвідка росія окупанти Міноборони місто наступ британська розвідка Бахмут

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