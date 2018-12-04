Чому потрібно запроваджувати візовий режим з Росією

Хтось ще хоче посперечатися про необхідність візового режиму з Мордором?

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В тему дискуссий о разрыве договора о дружбе с РФ и введению визового режима. Расскажу вам, друзья, один случай из жизни уголовного розыска Оболонского района. Год или два назад была жесть. За месяц три изнасилования и три трупа. С ограблением, но это детали. Один почерк.

Четвертое изнасилование, жертва выжила, дала описание, подонка поймали. Все отлично, полиции респект, но... три женщины были убиты. Они больше не придут домой к детям и к мужу. А теперь личность преступника - вам будет интересно. Уроженец Узбекистана, гражданин Росии. Дважды судим по таким же статьям. В РФ. Приехал в Киев. А если бы у нас был визовый режим с Россией, ни одно консульство не дало бы ему визу. С таким прошлым - не дали бы. И три девушки на Оболони были бы живы. Просто потому что подонку не дали бы визу на въезд в Украину.

Кто-то еще хочет поспорить о необходимости визового режима с Мордором? Тогда не со мной. Поспорьте с мужьями и детьми убитых. Три семьи на выбор вам. Расскажите им про заробитчан и прочее. Но могут побить. Заслуженно, кстати...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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