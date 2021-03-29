Дорогі окупанти, не поспішайте інвестувати в нерухомість окупованих Криму та Донбасу

Дискусії можливі лише щодо тих, хто жив в Криму і ОРДЛО до 2014 року і з якихось причин отримав російський паспорт

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Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Это понятно и логично. Граждане страны-оккупанта незаконно поселились на оккупированных территориях другой страны. Никаких прав на землю и недвижимость у них нет. Более того, у них нет никаких прав находиться на украинской территории.

Другое дело – практическая реализация этого решения. Тут я с Алексеем Резниковым не согласен. Эти люди, незаконно приехавшие на оккупированные территории, не «должны будут покинуть страну». Они должны хотеть покинуть ее с возвращением украинской армии. Очень хотеть. Бежать, роняя награбленное. Панически бояться, что не успеют добежать до границы и попадут в руки защитникам Украины. И у них для этого должны быть все основания. Кто не спрятался – я не виноват, принцип простой. Никаких прав и тюремный срок – вот такая должна быть простая и понятная перспектива для граждан страны-оккупанта, которых застанет Украина на своей земле после ее освобождения. И Крыма это тоже касается.

Когда-то граждане страны-оккупанта вылетят из купленных квартир и с незаконно полученных участков на крымской земле. Или их потомки. Без срока давности – все полученное в Крыму по российским законам будет признанно захватом. Все вернут прежним владельцам или государству Украина. Так что, дорогие оккупанты, не торопитесь инвестировать в недвижимость Крыма или ОРДЛО. Никаких дискуссий и признания добропорядочными покупателями не будет. В положение никто не войдет. Аргументы в стиле «лично я ни в чем не виноват» не принимаются. Оставайтесь в Воронеже.

Дискуссии возможны исключительно по тем, кто жил в Крыму и ОРДЛО до 2014 года и по каким-то причинам получил российский паспорт. Вот там будут вопросы и разделение на жертв и добровольных помощников оккупанта. Последним, кстати, тоже стоит присматриваться к недвижимости в Воронеже. Пока нет ажиотажа, стоит озаботиться планам побега.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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