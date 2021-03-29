Довибори на Донеччині: поліція відкрила сім кримінальних проваджень (відео)

ЦВК зафіксувала низьку явку на довибори в Раду в Донецькій області

Із початку виборчого процесу до донецької поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення

На Донеччині відбулося голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комарської сільської ради Волноваського району та Шахівської сільської ради Покровського району. У день виборів зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства, повідомили в пресслужбі поліції Донеччини.

За чотирма фактами незаконного використання бюлетенів розпочато досудові розслідування за ч. 1 та ч.3 ст.158–1 Кримінального кодексу України.

Так, у Добропіллі член виборчої комісії видала два бюлетені для голосування чоловіку, який пізніше знищив один із них. Обох притягують до кримінальної відповідальності. А поліція Мирнограда розслідує факт вкидання бюлетенів.

Загалом із початку виборчого процесу до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення. Відкрито сім кримінальних проваджень. Складено сім адміністративних протоколів.

Публічну безпеку та правопорядок 28 березня забезпечували близько 400 правоохоронців.

В Україні завершилося голосування на проміжних виборах в двох виборчих округах – 87-му, що в Івано-Франківській області, і 50-му, що в Донецькій.

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» вже переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У день голосування 28 березня в соціальних мережах проводили агітацію на користь декількох кандидатів у народні депутати по округу № 50, що в Покровському районі Донеччини.