Навальний – особистий в'язень Путіна

Путін наказав потихеньку мучити і зживати зі світу Навального

Мовою оригіналу

Путин приказал

В 90-е мне пришлось столкнуться с одним бизнесменом, выходцем из криминала. Когда он с кем-то ругался (человек был южный, горячий), у него вырывалось: «Я тебя (вас) уничтожу». Потом он вспоминал, что стал «цивилизованным предпринимателем» и быстро добавлял: «В рамках законности». Действительно, несложная задача – в преступном государстве человека легко уничтожить, имитируя видимость законности.

Именно это происходит сейчас с Навальным. Он личный узник Путина. С любым неугодным зеком можно расправиться даже в рамках формальных российских людоедских законов и правил.

Путин приказал потихоньку мучать и сживать со света Навального, не прибегая при этом к крайним средствам типа избиений и прессхат.

Достаточно не лечить, мучить ночными, лишающими нормального сна проверками, наказаниями за мнимые нарушения. Это как раз в подлом стиле убийцы-тихушника.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.