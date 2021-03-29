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    Думки вголос

    Навальний – особистий в'язень Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Навальний – особистий в'язень Путіна

    Путін наказав потихеньку мучити і зживати зі світу Навального

    Мовою оригіналу

    Путин приказал

    В 90-е мне пришлось столкнуться с одним бизнесменом, выходцем из криминала. Когда он с кем-то ругался (человек был южный, горячий), у него вырывалось: «Я тебя (вас) уничтожу». Потом он вспоминал, что стал «цивилизованным предпринимателем» и быстро добавлял: «В рамках законности». Действительно, несложная задача – в преступном государстве человека легко уничтожить, имитируя видимость законности.

    Именно это происходит сейчас с Навальным. Он личный узник Путина. С любым неугодным зеком можно расправиться даже в рамках формальных российских людоедских законов и правил.

    Путин приказал потихоньку мучать и сживать со света Навального, не прибегая при этом к крайним средствам типа избиений и прессхат.

    Достаточно не лечить, мучить ночными, лишающими нормального сна проверками, наказаниями за мнимые нарушения. Это как раз в подлом стиле убийцы-тихушника.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Олексій Навальний
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