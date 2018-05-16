ОБСЄ турбує боротьба України з російськими пропагандистами

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський

Якби у Франції або Великобританії відкрився, наприклад, корпункт видання «Ранок з Ісламською державою»?

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Вы будете смеяться, но на этот раз уже Украина вызвала у ОБСЕ чувство глубокой озабоченности. Серьезно, мы видите ли пытаемся защищаться от агрессии на всех возможных фронтах, в процессе совсем не пахнет розами и украинские спецслужбы надевают недостаточно белые перчатки. Это не может не беспокоить принципиальных борцов-теоретиков за все хорошее в идеальном мире.

Итак, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен обысками в офисе и у журналистов «РИА Новости-Украина». Чиновник говорит, что «борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна быть непропорциональным вмешательством в деятельность средств массовой информации». Как правильно определить пропорцию борьбы с вражескими пропагандистами и каковы международные стандарты борьбы с пропагандой, представитель ОБСЕ не уточнил. Может, их вообще не существует? Иначе «Раша Тудей» не транслировалась бы свободно по территории Евросоюза.

Самое смешное и самое печальное одновременно в этой ситуации, что Арлем Дезир не дурак, не работает на врага и не испытывает ненависти к Украине. Он просто бюрократ. Сотрудник европейской бюрократической структуры. Отсюда и все совершенно логичные действия. Европейская бюрократия ничем не лучше старой советской – есть шаблоны, есть принятые стандарты реагирования, а логике и гибкости здесь не место. Эта болезнь общая для как официальных структур типа ОБСЕ так и для разного рода общественных организаций, живущих на гранты от этих структур.

Для них не имеет значения тот факт, что на Украину напал агрессор. И впереди идет не только разведка, но и пропагандисты. На которых по факту крови не меньше, чем на регулярной армии. Правит параграф, а не логика. По написанной в древние времена инструкции все просто. Обыск в редакции? Задержание человека, формально являющегося сотрудником СМИ? Это ущемление свободы слова и необходимо выразить озабоченность. Гибридная война, пропаганда и реальная вооруженная агрессия в этом параграфе не прописаны, так что нечего и вспоминать о них. Бюрократия равнодушна и оторвана от реальности.

Вообще интересно было бы посмотреть на реакцию профессиональных борцов за свободу СМИ, если бы во Франции или Великобритании открылся, например, корпункт издания «Утро с ИГИЛ». Журналисты рассказывали бы про Священную войну с неверными, эксперты упирали бы на необходимость терактов в Европе, плюс интервью с выдающимися командирами и организаторами убийств. Как думаете, защитило бы их уважение к свободе слова? А что сделали бы ребята из ФБР и американская Фемида, поймав ребят с удостоверениями журналистов газеты «Вести Аль Каиды» с медалями от Бен Ладена «За реализацию теракта 11 сентября» и «За весомый вклад в войну с неверными». А у руководителя «РИА Новости-Украина» такие медали от Путина нашли. Думаю, с такими вещами эти ребята в США получили бы лет по двадцать не меньше, как пособники террористов. Что совершенно логично.

Парадокс и дикость ситуации, что бюрократия не понимает – мир изменился. Их рефлексы устарели, их инструкции работают не на укрепление ценностей западного мира, а на врага. На Россию, на ИГИЛ и на прочих террористов. Которые с большим удовольствием используют не только мины, ракеты и грузовики на людных улицах, но и СМИ, юридические лазейки и косность бюрократической машины. Но если они победят, права человека, свобода слова и прочее вообще исчезнут. Как исчезло правило уважения к границам Украины – посмотрите на Крым и Донбасс. Так что, либо бюрократию в наднациональных структурах реформируют самым решительным образом, либо она косвенно продолжит работать в интересах врагов Западной цивилизации.

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Джерело: site.ua

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