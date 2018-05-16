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    Вишинського перевозять у Херсон для обрання запобіжного заходу - адвокат

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    <span>Кирило Вишинський</span>
    Кирило Вишинський

    У керівника порталу «РИА Новости Украина» є громадянство Росії і України

    Українські правоохоронці почали етапування керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.

    Про це повідомив по телефону РИА Новости його адвокат.

    Зазначається, що у Херсоні знаходиться офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде справу Вишинського.

    Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в державній зраді.

    Нагадаємо, в СБУ заявили, що 15 травня Вишинському оголошено підозру в скоєнні злочину, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.

    Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

    За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

    Крим Росія СБУ Київ пропаганда адвокат Україна Херсон Кирило Вишинський
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