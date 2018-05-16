Вишинського перевозять у Херсон для обрання запобіжного заходу - адвокат
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У керівника порталу «РИА Новости Украина» є громадянство Росії і України
Українські правоохоронці почали етапування керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.
Про це повідомив по телефону РИА Новости його адвокат.
Зазначається, що у Херсоні знаходиться офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде справу Вишинського.
Спецслужби підозрюють Вишинського, у якого є громадянство Росії і України, в державній зраді.
Нагадаємо, в СБУ заявили, що 15 травня Вишинському оголошено підозру в скоєнні злочину, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.
Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».
За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.