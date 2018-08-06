Пенсії для українців: нічого хорошого на нас в майбутньому не очікує

Покоління сорокарічних, скоріше за все, пенсію отримувати взагалі не буде

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Три факта, которые нужно понимать про пенсии. В последние недели тема пенсий в Украине стала одной из центральных. Информповодом послужила задержка выплат на несколько дней и заявления некоторых политиков о том, что уже в этом году пенсии можно будет повысить. И это на фоне криков про зраду, пустой бюджет, отсутствии денег на выплаты пенсионерам и вообще «мы все умрем». Давайте коротко и по сути.

Первое - сбой с задержкой выплат действительно носил случайный характер. Кто конкретно виноват? Пенсионный фонд что-то не успел запросить или Минфин не смог предугадать этот момент - разбирается комиссия. На счетах денег хватало и хватает, так что страсти про катастрофу и локальный пенсионный апокалипсис, который станет предвестником глобального оставим адептам зрады. Все, больше тут ничего интересного не будет. Серьезные риски есть по второму пункту - и они гораздо шире, чем просто выплата пенсий или их возможное повышение.

Итак - пункт второй. Размеры пенсий в ближайшей перспективе. Катастрофы на внешних рынках для украинской продукции в настоящий момент нет, но и причин для оптимизма тоже не просматривается. Беда сырьевой экономики умноженная на зависимость от импорта энергоносителей. По робкому росту доллара даже слепой видит тенденцию. Но даже если мировые рынки останутся без резких изменений, то никто не отменял наших выплат по внешним долгам. А переговоры с МВФ идут очень непросто. Они хотят повышение цены на газ для населения на 60%! Правительство пытается выйти на более адекватный компромисс, но пока «переговоры идут». И если все будет плохо, то нас вполне может ожидать дефолт. А значит курс получим уже не 28,5 к декабрю, а 38. Или 50. Или 70 - кто знает. И фактический размер пенсии в переводе на доллары и массу привычных покупок станет в несколько раз меньше. И даже повышение выплат процентов на тридцать будут слабым утешением.

Третий пункт не про риски, а про вполне реальные плохие перспективы. Мое поколение сорокалетних, вероятнее всего, пенсию получать вообще не будет. Как и те, кто моложе. Тут никакой интриги и коварства - чистая математика. Украинцы стареют. С годами все больше пенсионеров и все меньше работающих, которые могут платить пенсионерам часть заработка. Никакой политики - одна неутешительная демография. И это не провал на пять лет - это тенденция. Похожая картина в Польше или Чехии, но они выкручиваются за счет молодых мигрантов, в том числе и из Украины. А для нас это второй фактор снижения соотношения работающих к пенсионерам. Такая вот печальная перспектива. И нет смысла искать виноватых - Порошенко, Ющенко, Янукович и Тимошенко ничего не могли бы сделать с трендом по демографии. Увы.

Резюмирую коротко. Сейчас с пенсиями в Украине все нормально - их будут платить вовремя и даже планируют повышать. Второе: если не совпадут негативные факторы и мы не сорвемся в дефолт - все будет хорошо и в ближайшей перспективе. Третье - своим адекватным ровесникам я бы не советовал рассчитывать на пенсию от государства. Ну не прокормят наши дети по этой системе, давайте готовиться к худшему. Вот такие простые факты для понимания.

Джерело: site.ua

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