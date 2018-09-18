Проект держбюджету-2019: чим він цікавий

Бюджет-2019 виглядає реалістичним

Витрачати стільки, скільки заробив - корисна навичка

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Бюджет на 2019 год, который Кабмин предлагает Верховной Раде, будет переписываться еще не раз. У мажоритарщиков есть свои «хотелки» под конкретные проекты в их округах, да и партии тоже не упустят возможности проявить свою заботу об избирателе. Подробно разбирать документ можно очень долго, так что остановимся на ключевых моментах, которые касаются всех.

Курс доллара в контексте успешных переговоров с МВФ принципиально не изменится. От 29, 4 до 30,1 гривен за доллар – именно такой диапазон определен бюджетом. По субсидиям интересные планы. Упор сделан на то, чтобы помогать тем, кто реально нуждается в поддержке. Хитрых «схемачей» оставят за бортом. Уже двадцать тысяч получателей субсидий сразу по двум адресам вскрыли при создании электронного реестра. Дальше будет не менее интересно.

По ремонту дорог – вопрос вынесли в разряд приоритетных. Если в этом году по этой статье выделили беспрецедентно более 40 млрд, то на 2019 планируют 56 млрд. В этом есть смысл, дороги в Украине действительно в жутком состоянии. И рано или поздно их придется ремонтировать. Давайте начнем сейчас, чего откладывать? Впечатляет сумма по расходам на оборону. 209,5 млрд гривен. Минимальная зарплата военного – 10 тысяч гривен. На мой взгляд – пока еще мало. Зарплата военного на старте должна быть не меньше тысячи долларов. И, надеюсь, мы к этому придем за несколько лет.

Ключевой вопрос – на чем мы можем сэкономить с минимумом социальных конфликтов. Уберем из уравнения лишних чиновников, приватизируем «убыточные» госпредприятия, дадим по рукам разного рода «левакам» с их любовью к бездельникам. Можете сколько угодно рассказывать о социальной составляющей, пенсиях, субсидиях, но армия для меня важнее. Потому что я на своем опыте знаю, что, когда нет боеспособной, сытой и вооруженной до зубов армии – вместо скромной украинской пенсии ты можешь получать совсем маленькую подачку от оккупанта. В Донецке и Луганске это прекрасно знают. И достойное финансирование Украинской Армии (оба слова с большой буквы и никак иначе) залог того, что жители Днепра, Запорожья, Одессы или Киева вообще никогда на своей шкуре не узнают, какая это жесть – русский мир вокруг тебя. Хотя, социальную составляющую в этом бюджете не забыли. Есть повышение пенсий и повышение минимальных зарплат.

Чем вообще интересна наша общая смета на 2019 год – гармоничностью и правильными целями. С одной стороны, мы нормально финансируем армию, повышаем социальные выплаты в виде пенсий и субсидий, но при этом сводим дефицит к минимуму. Учимся жить по средствам и не выбрасывать деньги на ветер. Это очень правильный подход. Нельзя все время тратить больше, чем зарабатываешь. Рано или поздно это плохо закончится. Поэтому в проекте Кабмина заложено снижение бюджетного дефицита и госдолг сократится с 60% ВВП до 52%. А в 2020 до 49% по проекту. Большой привет крепким хозяйственникам Януковичу, Азарову и Тимошенко, которые даже на волне экономического подъема умудрялись увеличивать долги Украины. Теперь мы уже без них учимся отдавать. То есть стали взрослыми. Это позитив.

В общем, бюджет 2019 выглядит реалистичным. Рост ВВП на 3% (есть основания считать, что по итогам будет даже выше), повышение социальных стандартов, еще более масштабное финансирование ремонта дорог, уменьшение долговых обязательств и дефицита. Достаточно серьезное финансирование медицины и, что очень важно, проектов по энергоэффективности. Поскольку бюджет 2018 выполняется скрупулезно, проект на 2019 год можно считать не дорожной картой, а реальной сметой. Посмотрим, конечно, еще на все хотелки депутатов, но, в общем и целом, проект выглядит достаточно интересно. Не экономим на важном, но учимся жить по средствам. Логичный подход, как при планировании семейного бюджета, так и бюджета государства.

Чем бюджет 2019 года интересен? Тем, что его подали 14 сентября. То есть у Верховной Рады есть масса времени для его обсуждения и голосования. Появилась внятная долговая политика, которая направлена на сокращения долговой нагрузки на бюджет. Высвобожденные средства можно направить на другие статьи затрат. Например, на повышение энергоэффективности. Есть хороший инструмент по управлению модернизации основных фондов (пока в сельском хозяйстве) — компенсации на покупку отечественной техники. Можно распространять и на другие отрасли. Это рабочие места в уже в промышленном секторе.

Главное, что мы учимся жить по средствам. И инвестировать в свою промышленность. Тратить столько, сколько заработал – полезный навык.

Джерело: dengi.informator.ua

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