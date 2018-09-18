В серпні 2018 року росіяни активно знімали кошти з рахунків



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Об’єм знятих коштів складає майже 200 млрд рублів

Не зважаючи на те, що в січні-серпні 2018 року об’єм банківських вкладів в РФ загалом виріс на 1,8%, в серпні цього року об’єми вкладів порівняно із попереднім місяцем вклади зменшилися на 0,6%. Про це пише видання Ведомости.

До цього незначне падіння на 0,2% було в травні 2018 року на фоні санкцій США та перед початком сезону відпусток. Проте в серпні росіяни забрали із банківських депозитів 100 млрд рублів і 1,5 млрд доларів (99 млрд рублів по середньомісячному курсу). Загалом же в РФ спостерігається зменшення кількості депозитів із минулого року. Так само аналітики вважають, що зменшення об’ємів депозитів в серпні 2018 року не можна пояснити виключно сезонними коливаннями.

На фоні здешевлення рубля на 9,7% лише за минулий місяць росіяни знімали рублі для конвертації в долари для того, щоб зберігати все це потім вдома. Окрім того клієнти державних банків могли боятися заморозки активів на фоні можливого посилення санкцій США.

Статистика за вересень може також показати зменшення доларових депозитів на фоні заяви глави ВТБ Андрія Костіна щодо можливості повернення доларових вкладів в рублях в випадку санкцій США щодо кореспондентських рахунків 7 ключових російських банків.