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    Думки вголос

    Росія отримала черговий неприємний сюрприз в Європейському суді

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Росія отримала черговий неприємний сюрприз в Європейському суді

    Автоматично поставлений хрест на всіх мріях Газпрому вивести з під дії Третього енергопакету «Північний потік» і «Північний потік-2»

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    Немного хороших новостей нам в ленту. Россия получила очередной неприятный сюрприз в Европейском суде. То ли российское лобби уже откровенно «не тянет» защиту интересов спонсора, то ли поменялся ветер в головах принимающих решения, но получилось практически по Булгакову – «Проблема человека не только в том, что он смертен, а в том, что он внезапно смертен». И пусть в нашем случае речь идет не о человеческой жизни, а о коммерческих интересах целого государства – все равно хорошо. Тем паче, что коммерческие интересы России в Европе очень уж тесно переплетены с геополитическими. А что до сюрприза – факт. Эту оплеуху не ждали не только в Кремле – даже принципиальные противники интересов РФ были очень удивлены. Приятно удивлены, если быть точным.

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    Итак, 10 сентября, Европейский суд отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло российскому Газпрому полностью и единолично использовать газопровод Opal, который связывает Nord Stream с Германией. Позволю себе напомнить, что именно согласно Третьему энергопакету ЕС (к которому присоединилась и Украина) недопустима монополия при использовании газопроводов. То есть «Газпром» при всем желании, позиции акционеров проекта и любом праве собственности не может использовать газопровод более, чем на 50%. Остальная мощность – альтернативным поставщикам. Россия Третий энергопакет не подписала, что совсем не отменяет его действия на сделки Газпрома с Европой. Но Кремль всячески пытался обойти эту норму закона, используя всех своих лоббистов. До последнего времени везло.

    Так в 2016 году Газпром получил одобрение Еврокомиссии на использование до 100% мощностей Opal. Для этого газопровод был выведен из-под европейского регулирования. Польша тогда заявила, что решение ЕК противоречит принципу диверсификации источников и путей поставок газа, а также угрожает энергетической безопасности Европы. Украина тоже не осталась в стороне и отменить решение ЕК через суд пыталась компания Нафтогаз. Увы, без особого эффекта. Но что-то изменилось в позиции европейских судов и Газпром получил неприятный сюрприз.

    Это принципиальный момент, потому что даже не в этом газопроводе Opal дело. Просто автоматически поставлен крест на всех мечтах Газпрома вывести из под действия Третьего энергопакета «Северный поток» и «Северный поток-2». Которые Opal как раз соединяет с Германией. Ранее в Москве говорили, что при праве использовать только 50% строить эти самые потоки вообще не имело смысла. Ну, так не стройте. Дюра лекс – Дюрекс! Что в вольном переводе с латыни – закон суров, ган@оны!

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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