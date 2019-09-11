Росія в ЄСПЛ визнала окупацію Криму з 18 березня 2014 року



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Засіданні Європейського суду з прав людини Фото: facebook.com/DeadLawyers

Російська Федерація заявляє, що до цієї дати за права людини в Криму відповідала Україна

Російська Федерація на засіданні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) визнала, що здійснює контроль над окупованим Кримом з 18 березня 2014 року. Про це заявив заступник міністра юстиції РФ Михайло Гальперін, передають російські ЗМІ.

На засіданні ЄСПЛ Гальперін назвав «політичною» скаргу України проти Росії щодо Криму. Він також уточнив, що Росія не здійснювала контроль над Кримом до 18 березня 2014 року.

«Всі інститути влади в Криму були владою України до цієї дати», - підкреслив Гальперін.

Він також додав, що українська скарга в ЄСПЛ була подана «неконституційним урядом у ході дуже жорсткої кризи».

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ сьогодні розпочав слухання по справі України проти Росії. Засідання почалося з короткого зачитування ключових фактів справи, після цього позицію Росії почав представляти Гальперін.