Зеленський відібрав у Ар’єва, Герасимова та Логвинського дипломатичні ранги



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Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв

Шостий президент підписав нові укази

Президент Володимир Зеленський скасував рішення про присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла Володимиру Ар’єву, Артуру Герасимову та Георгію Логвинському.

Відповідний указ №680/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Скасувати як такі, що видані безпідставно: Указ президента України від 18 травня 2019 року № 275 «Про присвоєння дипломатичних рангів» в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла В.Ар’єву та А.Герасимову», - зазначається в документі.

Президент також скасував указ про від 19 травня 2019 року № 298 про присвоєння рангу надзвичайного і повноважного посла Георгію Логвинському.

Напередодні голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що українські депутати не можуть виїхати на засідання комітету, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму, через голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який з невідомих причин не підписує відрядження.

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії обговорить доповідь про ситуацію щодо кримських татар в окупованому Росією Криму.

Також нагадаємо, у Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко. У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.