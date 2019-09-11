В Україні розпочав роботу новий посол ЄС



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Марті Маасікас призначений керівником делегації ЄС в Україні

До нового призначення Маасікас був підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії

Новий посол делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас офіційно розпочав свою роботу.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні в Twitter.

«Раді вітати нашого нового посла Матті Маасікаса. Його перше випробовування сьогодні полягало в тому, аби вмісити одну з найбільших делегації ЄС на одному фото. Виконано успішно!» - повідомили в делегації.

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 11 сентября 2019 г.

Зазначається, що віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, що зустрівся із Маасікасом у Брюсселі.

Сьогодні у мене День Євросоюзу. Багато зустрічей. З новим Послом ЄС в Україні @MattiMaasikas познайомилися і сподіваюся, що подружилися Будемо тісно працювати разом. Чекаю колегу в Києві І, звісно, селфі - на згадку про знайомство. pic.twitter.com/Ez3xdWpuxu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 10 сентября 2019 г.

Як повідомлялося, у липні високий представник ЄС Федеріка Могеріні оголосила про призначення 43 нових голів делегацій ЄС у третіх країнах в рамках ротації 2019 року, які формально стануть до виконання обов’язків після погодження з країнами призначення. Марті Маасікас був призначений керівником делегації ЄС в Україні. Зараз він є підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії.