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    В Україні розпочав роботу новий посол ЄС

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    Марті Маасікас призначений керівником делегації&nbsp;ЄС&nbsp;в Україні - В Україні розпочав роботу новий посол ЄС
    Марті Маасікас призначений керівником делегації ЄС в Україні

    До нового призначення Маасікас був підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії

    Новий посол делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас офіційно розпочав свою роботу.

    Про це повідомляє представництво ЄС в Україні в Twitter.

    «Раді вітати нашого нового посла Матті Маасікаса. Його перше випробовування сьогодні полягало в тому, аби вмісити одну з найбільших делегації ЄС на одному фото. Виконано успішно!» - повідомили в делегації.

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    Зазначається, що віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, що зустрівся із Маасікасом у Брюсселі.

    Як повідомлялося, у липні високий представник ЄС Федеріка Могеріні оголосила про призначення 43 нових голів делегацій ЄС у третіх країнах в рамках ротації 2019 року, які формально стануть до виконання обов’язків після погодження з країнами призначення. Марті Маасікас був призначений керівником делегації ЄС в Україні. Зараз він є підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії.

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