В Україні розпочав роботу новий посол ЄС

До нового призначення Маасікас був підсекретарем із відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії

Новий посол делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас офіційно розпочав свою роботу.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні в Twitter.

«Раді вітати нашого нового посла Матті Маасікаса. Його перше випробовування сьогодні полягало в тому, аби вмісити одну з найбільших делегації ЄС на одному фото. Виконано успішно!» - повідомили в делегації.

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK