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    Думки вголос

    У новій Верховній Раді буде коаліція «Голосу» та «Слуги народу»?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    У новій Верховній Раді буде коаліція «Голосу» та «Слуги народу»?
    Джерело: УНІАН

    «Голос» це теж нові обличчя, на які покладає сподівання суспільство

    Мовою оригіналу

    Пару слов по поводу коалиции в новом созыве Верховной Рады. Вероятнее всего она будет в составе «Слуга народа» + «Голос».

    Потому что у Зеленского прекрасно понимают, как воспримут в Украине и на Западе однопартийное большинство. Негативно. Ну и брать на себя всю ответственность страшновато - и я на их месте не стеснялся бы в этом признаться.

    «Голос» это тоже новые лица, то есть попадает в ожидания общества на обновление власти. Но, в отличие от «СН», там нет ваты. Совсем нет. Что для Украины сразу гуд.

    Так что с большой долей вероятности можно констатировать, что в ВР будет таки коалиция из двух партий.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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