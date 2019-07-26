У новій Верховній Раді буде коаліція «Голосу» та «Слуги народу»?
«Голос» це теж нові обличчя, на які покладає сподівання суспільство
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Пару слов по поводу коалиции в новом созыве Верховной Рады. Вероятнее всего она будет в составе «Слуга народа» + «Голос».
Потому что у Зеленского прекрасно понимают, как воспримут в Украине и на Западе однопартийное большинство. Негативно. Ну и брать на себя всю ответственность страшновато - и я на их месте не стеснялся бы в этом признаться.
«Голос» это тоже новые лица, то есть попадает в ожидания общества на обновление власти. Но, в отличие от «СН», там нет ваты. Совсем нет. Что для Украины сразу гуд.
Так что с большой долей вероятности можно констатировать, что в ВР будет таки коалиция из двух партий.