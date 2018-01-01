Україна не зможе прогодувати звільнений Донбас поодинці

Повернеться. І що далі?

Мовою оригіналу На вопрос «Как дела?» есть очень популярный способ дать расплывчатый ответ – «Нечто среднее между хреново и очень хреново». В разговоре о перспективах оккупированных территорий Донбасса такой расплывчатый ответ, увы, не пройдет. Потому что очень и очень. Обычно в своих рассуждениях политики и чиновники

Повернеться. І що далі?

Мовою оригіналу

На вопрос «Как дела?» есть очень популярный способ дать расплывчатый ответ – «Нечто среднее между хреново и очень хреново». В разговоре о перспективах оккупированных территорий Донбасса такой расплывчатый ответ, увы, не пройдет. Потому что очень и очень. Обычно в своих рассуждениях политики и чиновники не идут дальше оптимистичного «Украина вернется в Донецк». Ну, да. Конечно. Вернется. И что дальше? Я даже не о политике сейчас, исключительно о хлебе насущном.

На неподконтрольных территориях Донбасса полностью затоплены и не подлежат восстановлению 36 угольных шахт, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. И это чистая правда. Эти шахты восстановлению не подлежат, более того, они требуют приличных денег на консервацию. Для Украины это очень большие деньги. Россия, как вы догадались, в этот процесс пока не собирается вкладывать ни копейки. А зачем?

Промышленные предприятия вывезены в Россию мародерами. Некоторые после аккуратного демонтажа, другие в виде металлолома. Массово. Сказки про производство в Донецке новых автобусов вызывают истерический хохот даже у местных сторонников оккупанта.

Малый и средний бизнес, генерировавший какие-то доходы без большой промышленной базы, выехал в Украину на 90%. И не вернется. Потому что трудно второй раз начинать бизнес на новом месте, но третий – это уже за гранью. Два переезда равны одному пожару. Денег не будет. Потому что не будет тех, кто умеет их создавать. Возобновление работы кондитерской фабрики и свиноферм Колесникова, если он решится на этой пойти, проблемы не решат. Капля в море. Заманить инвесторов? Это проще в других регионах. Про зеленый и промышленный туризм вообще молчу – сперва надо все разминировать, а это десятилетия. Да и не та природа в регионе…

Спрашивается - где будет зарабатывать регион после возвращения Украины? Как будет собирать взносы в Пенсионный фонд, где будет брать налоговую базу для финансирования социальной сферы, больниц, школ и прочего? Украина просто не потянет донорство в таких масштабах. Не потянет. Дело не в желании, а в возможностях. И рады бы помочь (кстати – не все, далеко не все), да возможности украинских налогоплательщиков остаются величиной конечной. Что делать с экономикой региона? Как создавать рабочие места, где брать деньги на инфраструктуру и просто бюджетные и пенсионные выплаты? Вопрос очень сложный. И важно задать его до освобождения, а не после.

Джерело: Донецкие вести

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»