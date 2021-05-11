Україна йде в НАТО, але набагато швидше може отримати статус військового союзника США поза Альянсом

Збувається найстрашніший сон Кремля

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Для некоторых стран ситуация в международной политике очень похожа на зебру. Сперва белая полоса, потом черная. И так несколько раз. А потом полосы заканчиваются и сразу попа. Похоже, для РФ наступает именно такой момент. Проблемы не закончились позором с тотальным игнорированием празднования 9 мая, на которое к Путину приехал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон, и тотальной высылкой диверсантов с дипломатическими паспортами из европейских стран. Кремль попал в плохую сказку – чем дальше, тем страшнее.

Итак, правительство Нидерландов подает иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее участие в сбитии пассажирского лайнера рейса МH17 над Донбассом в 2014 году. Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе. Кроме того этот вопрос Нидерланды поднимут в ООН, что тоже добавит Кремлю головной боли. И дело может ограничиться не только выражениями глубокой озабоченности. Как минимум, к РФ на какое-то время прочно прилипнет ярлык террориста и убийцы мирных жителей. Что умножит на ноль всех их дипломатические инициативы.

Тем временем Чехия перешла от обвинений РФ в диверсии и высылке дипломатов к материальной форме наказания грешников. Напомню, эта страна заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. И потребовала от России не менее $48 млн в качестве компенсации за последствия взрывов. Сумма не окончательная – свои требования добавит конкретно пострадавший регион. Россия уже заявила, что не собирается платить компенсацию Чехии по «абсурдным» обвинениям. Кремль действительно оказался в сложной ситуации. Заплатить и закрыть вопрос можно, но это означает чистосердечное признание своей вины в диверсии. А чистосердечное признание «смягчает вину, но увеличивает масштаб наказания». Не платить? Это приведет к усилению дипломатического давления и развитию конфликта. РФ выбрала второй путь - все отрицать. Что тоже добавит им проблем на международной арене - доказательств у Чехии в результате расследования хватает.

Стоит отметить, что со своей стороны и Украина тоже подбрасывает Мордору головной боли. Ни дипломатическое давление, ни концентрация вооруженных сил РФ на границе с Украиной не заставили Зеленского выполнить главное требование Кремля – пойти на прямые переговоры с лидерами боевиков в ОРДЛО. «Красная линия» названа и пересекать ее Банковая не собирается. Более того, Киев смог мобилизовать серьезную международную поддержку в ответ на эти угрозы. И в это время флагман Морской охраны Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton провели двухдневные учения в Черном море. Экипажи отработали совместные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО.

В контексте встречи Зеленского с госсекретарем США Блинкеным можно предположить, что сбывается самый страшный сон Кремля. Украина постепенно идет в НАТО, но паралельно гораздо быстрее может получить статус военного союзника США вне НАТО. А это очень серьезно и автоматически открывает сценарий для открытия баз ВВС и ВМФ США на украинской территории. Что по факту является куда более серьезной гарантией безопасности, чем формальный статус члена НАТО. Хорошо начинается неделя. И месяц начинается хорошо. С таким вектором и при таком темпе можно говорить, что 2021 год станет годом резкого усиления Украины и больших проблем для Мордора. Впрочем, эти процессы определенно как-то связаны...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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