Глава СБУ: 65% українського кордону вразливі

Білорусь виступить союзником Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну – наголошує Баканов

На сьогоднішній день 65% українського кордону, який межує з Росією та Білоруссю, вразливі. Також Білорусь ймовірно виступить як союзник Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в ході виступу під час Всеукраїнського форуму «Україна 30».

«65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західному напрямку також вимагають пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку, - ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить», – сказав Баканов.

У свою чергу під час форуму президент Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторона не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того, міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.