Візовий режим з Росією: крига скресла

Візовий режим з Росією слід було запровадити ще у 2014 році

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Владимир Зеленский поручил РНБО проанализировать возможность запрета посещения гражданами России территории Украины или же введения для них визового режима.

Я полностью поддерживаю эту правильную инициативу президента. Давно пора было – с 2014 года пишу про визы с РФ. Но власть под различными предлогами этого решения избегала.

Заявлений про российскую агрессию звучало много. Заявлений ярких, жестких, эмоциональных. Но по факту визовый режим ввести не торопились. Похоже, лед тронулся...

Это нужно – визовый режим, плюс неплохо добавить высокий забор и ров с крокодилами...

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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