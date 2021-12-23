Візовий режим з Росією: крига скресла
Візовий режим з Росією слід було запровадити ще у 2014 році
Мовою оригіналу
Владимир Зеленский поручил РНБО проанализировать возможность запрета посещения гражданами России территории Украины или же введения для них визового режима.
Я полностью поддерживаю эту правильную инициативу президента. Давно пора было – с 2014 года пишу про визы с РФ. Но власть под различными предлогами этого решения избегала.
Заявлений про российскую агрессию звучало много. Заявлений ярких, жестких, эмоциональных. Но по факту визовый режим ввести не торопились. Похоже, лед тронулся...
Это нужно – визовый режим, плюс неплохо добавить высокий забор и ров с крокодилами...
Читайте також:
Джерело: блог Кирила Сазонова