  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Візовий режим з Росією: крига скресла

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До візового режим з Росіє ще непогано буде б додати рів з крокодилами - Візовий режим з Росією: крига скресла
    До візового режим з Росіє ще непогано буде б додати рів з крокодилами

    Візовий режим з Росією слід було запровадити ще у 2014 році

    Мовою оригіналу

    Владимир Зеленский поручил РНБО проанализировать возможность запрета посещения гражданами России территории Украины или же введения для них визового режима.

    Я полностью поддерживаю эту правильную инициативу президента. Давно пора было – с 2014 года пишу про визы с РФ. Но власть под различными предлогами этого решения избегала.

    Заявлений про российскую агрессию звучало много. Заявлений ярких, жестких, эмоциональных. Но по факту визовый режим ввести не торопились. Похоже, лед тронулся...

    Это нужно – визовый режим, плюс неплохо добавить высокий забор и ров с крокодилами...

    Читайте також:


    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія РНБО Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Надзвичаний і Повноважний Посол України в Японії

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Візовий режим з Росією: крига скресла