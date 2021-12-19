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    Глава РНБО розповів, який має план на випадок військового вторгнення Росії

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    Данілов: Україна має план на випадок військового вторгнення Росії - Глава РНБО розповів, який має план на випадок військового вторгнення Росії
    Данілов: Україна має план на випадок військового вторгнення Росії
    фото з відкритих джерел

    Українським керівництвом прописано детальний план дій кожного відомства та структури

    Влада розробила план оборони у разі вторгнення російських військ на територію України. Про це в програмі Security talks на Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

    За його словами, українським керівництвом прописано детальний план дій кожного відомства та структури.

    «Вперше в історії країни будуть залучені всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації», – зазначив Данілов.

    Він наголосив, що раніше планували залучити вузьку кількість фахівців, але зараз стратегію оборони розширили.

    «Раніше план оборони – це був Генштаб, Збройні сили та групи, які мають відношення до сектору безпеки та оборони. Цей план оборони – ширший документ. Усі відомства, що мають до цього відношення, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь», – розповів очільник СНБО.

    Данілов зазначив, що не може бути такого, що одні органи будуть залучені, «а інші дивитимуться з боку, чим усе це закінчиться».

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.

    Теги: РНБО Генштаб президент влада Олексій Данілов
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    Глава РНБО розповів, який має план на випадок військового вторгнення Росії