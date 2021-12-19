Глава РНБО розповів, який має план на випадок військового вторгнення Росії

Українським керівництвом прописано детальний план дій кожного відомства та структури

Влада розробила план оборони у разі вторгнення російських військ на територію України. Про це в програмі Security talks на Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

За його словами, українським керівництвом прописано детальний план дій кожного відомства та структури.

«Вперше в історії країни будуть залучені всі відомства у разі вторгнення Російської Федерації», – зазначив Данілов.

Він наголосив, що раніше планували залучити вузьку кількість фахівців, але зараз стратегію оборони розширили.

«Раніше план оборони – це був Генштаб, Збройні сили та групи, які мають відношення до сектору безпеки та оборони. Цей план оборони – ширший документ. Усі відомства, що мають до цього відношення, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь», – розповів очільник СНБО.

Данілов зазначив, що не може бути такого, що одні органи будуть залучені, «а інші дивитимуться з боку, чим усе це закінчиться».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.