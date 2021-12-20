На Донбасі підірвалися двоє військових

Стан здоров’я одного військовослужбовця тяжкий, другого – середньої тяжкості

Російські окупаційні війська з початку доби 20 грудня не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі. Водночас двоє українських захисників отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

«З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця тяжкий, другого – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 1,5 гектара території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів.

Як відомо, від кулі снайпера окупантів 16 грудня загинув український розвідник Станіслав Запорожець.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Проєкт №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.