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    Думки вголос

    Як суд над Манафортом в США вплине на українську політику

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    <span>Колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа та лобіст інтересів екс-президента України Віктора Януковича Пол Манафорт</span> - Як суд над Манафортом в США вплине на українську політику
    Колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа та лобіст інтересів екс-президента України Віктора Януковича Пол Манафорт

    Формально Манафорта звинувачують в несплаті податків. Люблять американці цю статтю і навіть Аль Капоне садили саме за нею

    Мовою оригіналу

    Слушания в американском суде по делу бывшего руководителя штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта богаты на сенсации для Украины. Даже исключительно в американском контексте. Сама ситуация, когда прокурор всерьез копает под президента и может взять под стражу его друзей в Украине вызывает восхищение. Да, это сложившаяся демократия. И мы когда-нибудь обязательно придем к такому формату работы правоохранителей. Если действительно этого захотим. Но все-таки для нас гораздо интереснее украинская составляющая этого обвинения. Именно ей уделили большую часть своего расследования журналисты ВВС.

    Формально Пола Манафорта обвиняют в неуплате налогов. Любят американцы эту статью и даже Аль Капоне сажали именно по ней. Вы будете смеяться, но в США это реальный криминал. Свободная продажа оружия есть, армия, полиция и гражданские свободы прекрасно уживаются, но за неуплату налогов – большие тюремные сроки. Зрелая демократия. Однако главная причина интереса американской Фемиды к Манафорту – сотрудничество с Россией. Которая пыталась вмешиваться в американские выборы. Связи Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской, который курировал часть этого процесса – факт. Так что ничего личного – у государства работает инстинкт самосохранения. И именно российский след в работе Манафорта очень интересен украинцам в контексте работы политтехнолога с Партией регионов в нашей стране.

    Именно украинскому следу расследование ВВС уделяет много времени. Манафорт работал на Партию регионов с 2004 года по 2014. То есть начинал с провальных для Януковича президентских выборов и заканчивал в сентябре 2014, консультируя уже не Партию регионов, а Оппоблок на парламентских выборах. Там много забавного всплывает, много интересного и познавательного. Дело в том что он все эти годы работал на российский интерес против проукраинских сил. И во время войны в том числе. Впрочем, кто может точно сказать, где заканчивается Партия регионов с ее Левочкиным, Фирташем, Шуваловым и Интером, а где начинается Кремль? Очень уж тесные объятия у этих игроков – такой накал страсти, что трудно разделить интересы. Так что процессы, в которых Манафорт принимал участие, продолжаются.

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    Общий курс даже сегодня выглядит интересным. Ставка на переговоры с лидерами сепаров и проект формирования мощного избирательного поля для ПР, как единственного защитника интересов Донбасса. Это в чистом виде кремлевская стратегия без каких-либо элементов собственного творчества. И проект с особым статусом и выборами на Донбассе до сих пор тиражируют антиукраинские силы. И то, что Манафорт не раз давал ценные указания ПР сосредоточиться на критике именно правительства Яценюка – тоже вполне вписывается в общую концепцию кремлевской пропаганды. Манафорт превращал ключевые пожелания Москвы по стратегии и выбору главного врага в политическую технологию и готовые тезисы для спикеров.

    Сегодня Манафорта судят в США. Формально за неуплату налогов, но главной причиной стал тот факт, что Америка прекратила смотреть сквозь пальцы на сотрудничество политтехнологов и лоббистов с Кремлем. Нас тем более долги Манафорта перед американской налоговой не интересуют от слова «совсем». А вот перечень друзей и врагов в контексте работы на кремлевские проекты в Украине – очень важен. Для понимания текущей ситуации. Потому что война на фронте и война в политике не закончилась. Они мечтают о реванше. О ликвидации украинской независимости. И то, что Манафорт выбыл из игры, ни на что не влияет. Заказчики и основная масса исполнителей и сегодня в строю.

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    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Віктор Янукович США Партія регіонів Пол Манафорт
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