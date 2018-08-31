Омелян пояснив хаос з вантажоперевезеннями на «Укрзалізниці»



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За словами міністра, зараз ведуться дискусії про поетапне підвищення тарифів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що у зв'язку з некваліфікованими управлінськими рішеннями менеджменту «Укрзалізниці» посилився хаос з вантажними перевезеннями.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи можливість підвищення тарифів на вантажоперевезення.

«У нас зараз є десятки, сотні поїздів по всій країні, які просто завмерли, їх ніхто не везе, локомотивів немає, контракти зриваються. Це величезна проблема, величезний ризик. Ми бачимо явну нестачу локомотивів, заблоковані Придніпровську та Львівську залізниці. Перевезення у цьому напрямку проходять з величезними труднощами. Ми бачимо високий корупційний фактор при видачі вагонів, і ми бачимо, що через не зовсім кваліфіковані управлінські рішення цей хаос посилюється», - сказав міністр.

Він також зазначив, що тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці», як і раніше, одні з найнижчих порівняно з іншими країнами. Разом з тим, за словами міністра, багаторазового збільшення тарифів не буде.

«Є полярні позиції «Укрзалізниці» і бізнесу. Безумовно, тарифи «Укрзалізниці» - одні з найнижчих в Європі, якщо не найнижчі. Це факт. З іншого боку, я категорично проти того, щоб відбувалося підвищення в рази. У нас вже було підвищення на 15%. За рахунок дерегуляції вагонної складової та інвентарного парку тарифи стали ще вищими. Це не може бути до безкінечності. Тепер я хочу бачити результат від «Укрзалізниці» - поліпшення сервісу, гарантію транспортування всіх видів продукції, тому що зараз цього немає», - заявив Омелян.

За словами міністра, зараз ведуться дискусії про поетапне підвищення тарифів. «Я не готовий сказати, коли і наскільки. Поетапно. Лише за рахунок підняття тарифів цього року «Укрзалізниця» отримала майже 1 мільярд доларів, які вона мала вкласти в рухомий склад, залізничну інфраструктуру, я хочу бачити, як ці гроші будуть витрачатися. Тоді можна говорити про підвищення тарифів», - зазначив Омелян.