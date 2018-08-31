«Укрзалізниця» з 1 вересня знизить ціни на квитки



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У перший день осені вступає в дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів

Вартість проїзду в пасажирських поїздах у зв'язку із індексацією знизиться з 1 вересня. Про це повідомила прес-служба ПАТ «Укзалізниця».

«З 1 вересня 2018 року буде знижено вартість проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України. У перший день осені вступає в дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами», — йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що у період з 1 червня по 31 серпня в Україні діяв календарний період з коефіцієнтом 1,07. Даний коефіцієнт діятиме до 30 вересня, після чого буде введено ще нижчий коефіцієнт — 0,93.

Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ — Львів у вагоні купе поїзда № 141 коштує 347,92 грн, а на наступну п’ятницю, 7 вересня, аналогічний квиток коштуватиме 333,92 грн, у вагоні купе поїзда № 29 Київ — Ужгород коштує 728,19 грн, а буде коштувати — 696,39 грн.

Відповідні тарифін зміни регулюються наказом № 184 Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2018 року. Цей документ визначає 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду. Також на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.

Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів.