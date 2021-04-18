Кластерна імплементація Мінську: перемога чи капітуляція?

Якщо Зеленський оголосить про кластерну реалізацію за сценарієм Кремля – наслідки можуть бути непередбачувані

Цей план вимагає від України вже на перших етапах розпочати прямі переговори з «ДНР-ДНР»

Поки український сигмент фейсбуку активно обговорює «окуляри Мендель» зупинюсь докладніше на анонсованому Зеленським обговорення «кластерів з імплементації Мінських угод,» яке розпочнеться наступного тижня 19 квітня.

Трошки з історії питання. Вперше про кластерну імплементацію Мінських угод стало відомо наприкінці березня відразу після того як Козак «анонсував» їх у російському Комерсанті.

Суть російської пропозицій – розкласти імплементацію Мінська на низку кроків від А до К (англійська ітерація).

Фактично це поетапний план приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії, адже у ньому йде мова і про місцеві вибори, і про амністію бойовиків, і про зміни до Конституції України.

Кластерний план де факто є поетапна капітуляція України перед агресором під контролем Франції та Німеччини.

Як доказ наведу пункт В із Франко-німецького проєкту, який загалом містить 11 кластерів.

Україна зобов’язана:

1. Визначити механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який включається в українське законодавство.

2. Керівники країн «нормандської четвірки» схвалюють «дорожню карту», а Київ погодить з так званими «ДНР» і «ЛНР» в контактній групі всі правові акти, які будуть стосуватися цих частин Донбасу.

3. Проведення Україною конституційної реформи, яка передбачає децентралізацію та ухвалення законів про особливий статус ОРДЛО, про місцеві вибори, про амністію і про особливу економічну зону.

А тепер найцікавіше, що зобовязана робити Україна вподальшому.

Кластер F короткий: безстрокове вступ в силу закону про місцеві вибори. Він, згідно Мінським угодами, повинен враховувати особливості ОРДЛО.

Кластер G передбачає, що в Донбасі проводяться місцеві вибори, і в день їх проведення набирає чинності закон України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО».

Наступний крок – кластер Н розділу про безпеку говорить, що починається відновлення Україною повного контролю над своїм кордоном - тим її ділянкою, який Київ з 2014 року не контролює через конфлікт.



Після цього, записано в кластері I, тимчасово набуває чинності закон про амністію (під нього повинні підпасти учасники подій на сході України). Після цього, згідно з кластеру J, завершується відновлення Україною контролю над кордоном.

Тобто, як ви бачите, вибори в ОРДЛО на думку французів, німців мають відбутись до (!) відновлення контролю України за україно-російським кордоном.

А до цього часу має видбутись повна амністія бойовиків та інкорпорація цих територій в Україну з розширеними політичними правами, для чого будуть внесені зміни до Конституції.

Ну і «вишенька на тортик.»

Цей план вимагає від України вже на перших етапах розпочати прямі переговори з «ДНР-ДНР», а Москву робить посередником і «миротворцем».

Це потягне за собою ризики зняття з Росії відповідальності за порушення міжнародного правопорядку і злочинів проти нашої держави та громадян

Судячи з тексту ця спільна позиція французів та німців дуже схоже з російським кластерним сценарієм.

От саме про цей план 19 квітня будуть говорити радники на анонсованій Зеленським нараді.

І саме цей план Україні будуть активно нав’язувати

І судячи з усього Єрмак-Зеленський готові його за декілька днів погодити і почати імплементувати через парламент

Якщо це правда і Зеленський оголосить про кластерну реалізацію саме у такому порядку – наслідки можуть бути непередбачувані.

Тому що коли на вулицю вийдуть розлючені ветерани і протестувальники їм буде абсолютно однаково де триматиме окуляри Мендель.

І якщо цей сценарій розпочнеться і в країні почнуться масові вуличні протести, то враховуючи фактор російської армії, це може призвести до непередбачуваних результатів

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.