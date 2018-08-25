В Україні з’явився перший офіційний розсадник фундука



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Господарство отримало сертифікати підтвердження сортових якостей

Нещодавно ФГ «Батьків Сад» із села Вівсяники на Хмельниччині стало першим українським розсадником, котрий оформив сертифікати на сорти фундука для легальної реалізації садівникам. Ця обов'язкова процедура для всіх розплідників введена постановою Кабінету міністрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-президент «Української горіхової асоціації» Геннадій Юдін, пише Куркуль.

Господарство отримало сертифікати підтвердження сортових якостей на сорти фундука «Барселонський», «Косфорд», «Галле».

«Сьогодні можна по-праву сказати, що Ігор Цибенко і його ФГ «Батьків Сад» — один із перших на Україні професійних розплідників фундука нового покоління з хорошою агрошколою, якісними районованими саджанцями. Ігор, як і багато горіхових «першопрохідців» набив на цьому шляху чимало гуль. І він вміє відверто розповісти про свої помилки, поділитися власним досвідом перед початківцями-горіховодами», — відмітив Геннадій Юдін.

За словами фахівця, сьогодні одна з найбільших проблем в горіховій галузі — це нестача систематизованого досвіду створення та обслуговування промислових горіхових садів із волоським горіхом та фундуком. Адже горіховий промисловий сад — це довготривалий проект, протяжністю в декілька десятків років. Ось тому починати такий проект потрібно не з покупки горіхових саджанців, а перш за все з ретельного вивчення досвіду вже існуючих садів.

Серед горіхоплідних рослин, що люди вирощують із метою отримання продуктів харчування, фундуку відведено одне з головних місць. Обумовлено це високою поживністю горіхів: ядра горіхів містять 60-75% олії, що складається з гліцеридів олеїнової, стеаринової і пальмітинової кислот, які перешкоджають росту холестерину в крові, захищають від судинних захворювань. Крім того, у горіхах є 15-18% білків та всі 20 амінокислот, необхідних людині, також 4-7% вуглеводів, в основному, моносахаридів.

Фундук багатий каротином, вітамінами В1, В2, С, Е, РР, солями заліза і іншими речовинами, необхідними для людського організму.

Фундук є джерелом енергії для людини: 100 г горіхів фундука містить 639 ккал, тобто його поживність перевершує в 2-3 рази хліб, у 8 разів молоко, а також шоколад.