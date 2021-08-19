Лист до Варфоломія. Московський патріархат викрив своїх агентів в Україні

Велетні і карлики

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Посмотрела на тех полутора профессиональных калек, которые подписали письмо против приезда Всесвятости. Улыбнулась. И вам предлагаю.

))) Сравнила с теми, кто подписывал наше письмо на Фанар, когда мы просили автокефалию.

Ну сравните масштаб. Ученые:

За. Головаха и Брюховецкий – Против. Журавский (он ученый, оказывается). Кстати, мог бы подписать письмо и от имени музыкальных коллективов (он работал музруководителем детсада до того, как стал ученым Партии регионов)...

Продолжаем:

За. Оксана Забужко. Против. Снежана Егорова. (Ну о ней вам лучше всего Орест Лютий расскажет, девица особой набожности и гражданской сознательности).

За. (Весь пул украинских историков, философов и религиеведов). Против. Толочко, старый коммунист по воззрениям.

За. Все, практически весь пул украинских журналистов (кроме, в корень медведчуковских). Против (нашли одного, имени не знаю).

Можно продолжить.

За. Все без исключения украинские президенты. Против – финансируемая Кремлем фракция.

Господа, это все или еще будете позориться?

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Джерело: блог Лани Самохвалової

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