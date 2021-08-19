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    Думки вголос

    Лист до Варфоломія. Московський патріархат викрив своїх агентів в Україні

    Патріарх Варфоломій - Лист до Варфоломія. Московський патріархат викрив своїх агентів в Україні
    Патріарх Варфоломій
    Фото: AP

    Велетні і карлики

    Мовою оригіналу

    Посмотрела на тех полутора профессиональных калек, которые подписали письмо против приезда Всесвятости. Улыбнулась. И вам предлагаю.

    ))) Сравнила с теми, кто подписывал наше письмо на Фанар, когда мы просили автокефалию.

    Ну сравните масштаб. Ученые:

    За. Головаха и Брюховецкий – Против. Журавский (он ученый, оказывается). Кстати, мог бы подписать письмо и от имени музыкальных коллективов (он работал музруководителем детсада до того, как стал ученым Партии регионов)...

    Продолжаем:

    За. Оксана Забужко. Против. Снежана Егорова. (Ну о ней вам лучше всего Орест Лютий расскажет, девица особой набожности и гражданской сознательности).

    За. (Весь пул украинских историков, философов и религиеведов). Против. Толочко, старый коммунист по воззрениям.

    За. Все, практически весь пул украинских журналистов (кроме, в корень медведчуковских). Против (нашли одного, имени не знаю).

    Можно продолжить.

    За. Все без исключения украинские президенты. Против – финансируемая Кремлем фракция.

    Господа, это все или еще будете позориться?

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    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква політика релігія православна церква Вселенський патріарх Варфоломій
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    Лист до Варфоломія. Московський патріархат викрив своїх агентів в Україні