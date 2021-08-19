Лист до Варфоломія. Московський патріархат викрив своїх агентів в Україні
Велетні і карлики
Мовою оригіналу
Посмотрела на тех полутора профессиональных калек, которые подписали письмо против приезда Всесвятости. Улыбнулась. И вам предлагаю.
))) Сравнила с теми, кто подписывал наше письмо на Фанар, когда мы просили автокефалию.
Ну сравните масштаб. Ученые:
За. Головаха и Брюховецкий – Против. Журавский (он ученый, оказывается). Кстати, мог бы подписать письмо и от имени музыкальных коллективов (он работал музруководителем детсада до того, как стал ученым Партии регионов)...
Продолжаем:
За. Оксана Забужко. Против. Снежана Егорова. (Ну о ней вам лучше всего Орест Лютий расскажет, девица особой набожности и гражданской сознательности).
За. (Весь пул украинских историков, философов и религиеведов). Против. Толочко, старый коммунист по воззрениям.
За. Все, практически весь пул украинских журналистов (кроме, в корень медведчуковских). Против (нашли одного, имени не знаю).
Можно продолжить.
За. Все без исключения украинские президенты. Против – финансируемая Кремлем фракция.
Господа, это все или еще будете позориться?
Джерело: блог Лани Самохвалової