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    Думки вголос

    Вселенський патріарх Варфоломій потролив патріарха Московського Кирила

    • Лана Самохвалова

      Журналіст

    • Розсилка
    Вселенський патріарх Варфоломій потролив патріарха Московського Кирила

    Вселенський звертається до патріарха Кирила «Ваше Блаженство», а не «Святійшіство»...

    З виступу Вселенського патріарха свт. Варфоломія на зустрічі із патріархом Московським. 

    «Ми віримо в силу діалогу... Діалог - шлях, вказаний нам самим Богом... Ми раді, що візит патріарха Кирила збігається із засіданням Священого Синоду, який відбувається щомісяця і засідає протягом трьох днів. А від завтра до понеділка починається Собор, на якому будуть присутні всі діючі архієреї нашого Патріархату».

    Вселенський звертається до патріарха Кирила «Ваше Блаженство», а не «Святійшіство»...

    На зустріч разом із патріархом Кирилом до Стамбулу приїхала митрополія, яку краще назвати малоросіською колегією.



    Далі діалог між Вселенським та Московський, не дуже помітний непосвяченим, але красномовний.

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    Патріарх Кирило: «Є різниця між діалогом, який ведуть політики і церкви... Діалог всередині церкви має природу. Діалог між помісними церквами відбувається всередині єдиного тіла. І це накладає на нас певну відповідальність, але й дає силу. І ми робимо все, щоб не порушу наше благополуччя, не порушуючи єдності. У цьому будинку ми мали різні дискусії, але ми ніколи не зробили того, що могло б нашкодити Вселенському патріархату, Єдиній Святій Соборній церкві, бо несемо відповідальність перед вами та помісними церквами»

    Далі такий пікітаж.

    Патріарх Кирило своїм виступом транслює укорізну, умовляє, злегка лякає, тисне на совість - мовляв, для нових молодих ієрархів Константинополя ми маємо лишитися прикладом...

    Далі відповідає коротко патріарх Варфоломій, він згадує митрополітів, під керівництвом яких вони трудилися на благо церкви і там таке цікаве місце: 

    «А тут якраз присутні всі молоді ієрархи Константинополя і вони займаються відносинами міжправолсавних відносин і ведуть діалоги з іншими церквами заради блага православ'я».

    Ну що я вам скажу. Початок традиційний (росіяни брешуть), але пікатаж обнадійливий. ))) Подивимося.

    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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