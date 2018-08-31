Вселенський патріарх Варфоломій потролив патріарха Московського Кирила

Вселенський звертається до патріарха Кирила «Ваше Блаженство», а не «Святійшіство»...

З виступу Вселенського патріарха свт. Варфоломія на зустрічі із патріархом Московським.

«Ми віримо в силу діалогу... Діалог - шлях, вказаний нам самим Богом... Ми раді, що візит патріарха Кирила збігається із засіданням Священого Синоду, який відбувається щомісяця і засідає протягом трьох днів. А від завтра до понеділка починається Собор, на якому будуть присутні всі діючі архієреї нашого Патріархату».

Вселенський звертається до патріарха Кирила «Ваше Блаженство», а не «Святійшіство»...

На зустріч разом із патріархом Кирилом до Стамбулу приїхала митрополія, яку краще назвати малоросіською колегією.





Далі діалог між Вселенським та Московський, не дуже помітний непосвяченим, але красномовний.

Патріарх Кирило: «Є різниця між діалогом, який ведуть політики і церкви... Діалог всередині церкви має природу. Діалог між помісними церквами відбувається всередині єдиного тіла. І це накладає на нас певну відповідальність, але й дає силу. І ми робимо все, щоб не порушу наше благополуччя, не порушуючи єдності. У цьому будинку ми мали різні дискусії, але ми ніколи не зробили того, що могло б нашкодити Вселенському патріархату, Єдиній Святій Соборній церкві, бо несемо відповідальність перед вами та помісними церквами»

Далі такий пікітаж.

Патріарх Кирило своїм виступом транслює укорізну, умовляє, злегка лякає, тисне на совість - мовляв, для нових молодих ієрархів Константинополя ми маємо лишитися прикладом...

Далі відповідає коротко патріарх Варфоломій, він згадує митрополітів, під керівництвом яких вони трудилися на благо церкви і там таке цікаве місце:

«А тут якраз присутні всі молоді ієрархи Константинополя і вони займаються відносинами міжправолсавних відносин і ведуть діалоги з іншими церквами заради блага православ'я».

Ну що я вам скажу. Початок традиційний (росіяни брешуть), але пікатаж обнадійливий. ))) Подивимося.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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