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    Думки вголос

    В Україні польські шовіністи чудово знаходять спільну мову з московськими попами

    • Ростислав Мартинюк

      Політтехнолог

    • Розсилка
    В Україні польські шовіністи чудово знаходять спільну мову з московськими попами

    Москва, облаштовуючи Україну, готується «злити» Волинь Польщі

    Мабуть тіки лінивий не написав про «виняткову дічь» - масштабний шабаш Рівненської єпархії РПЦ на честь московського царя Нікалая. Як так? Західна ж Україна!

    Проте для де-кого Волинь із Рівним - це Східна Польща і Równe. А православні в довоєнній і повоєнній Польщі контролювалися московськими шовіністами.

    Сама ПАПЦ - Польська автокефальна православна церква - не більше, ніж ідеологічна філія РПЦ. Була і залишається по сьогоднішній день.

    Власне тому українці щиро дивуються, коли у Вроцлаві й Варшаві у православних храмах бачуть - георгіївські стрічки й отакі, зовсім «рівненські» картинки - з царями Романовими.

    А не дивуйтеся! Полякам вигідний такий «формат» православ'я - далекий від української та білоруської традиції, від старовинної Київської митрополії. Карикатурність «царєбожія» - те, що треба, аби знеохотити недоополячених українців переступати поріг таких «капищ».

    А що ж Рівне?

    А в Рівненській області вже встановлено «стратегічне партнерство» польських шовіністів та структур Московської патріархії. Прямо як наче у межах ПАПЦ.

    Зокрема, клірики Сарненської єпархії РПЦ охоче освячують польські знаки, на яких зводяться наклепи на українців. Останній випадок - з т.зв. отцем Степаном Стахнюком в селі Костянтинівці. На офіційному сайті Сарненської єпархії РПЦ - фото освяченого знаку «колоністам» і «хододящіє кровь» розповіді про звірства бандерувцув...

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    І далі буде тільки більше. Бо Москва, облаштовуючи Україну, готується «злити» Волинь Польщі. З переуступленням своїх волинських єпархій отій-таки ПАПЦ.

    Мєстниє батюшки МП вже тренуються бути лояльними громадянами N-ої Речі Посполитої. А в Równe вправляються у культі Царєбожія - за вроцлавським зразком.

    Занадто футуристично? А ви подивіться ще раз на це фото з рівненськими дітьми на тлі бувшого царя Ніколая. Такою блекотою не порадувала ЖОДНА центрально- й східноукоаїнська єпархія РПЦ. З відчутно царєбожним Харковом включно.

    Такий гротеск пасує лише для Równe. І контурів «нової Європи». Без України і без Української Церкви. Як то і мало бути після 1667-го і 1921-го року.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Польща РПЦ Волинська область православна церква Рівненщина Рівне
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