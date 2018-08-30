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    Думки вголос

    Росія готує провокації від імені українських націоналістів проти делегації РПЦ у Стамбулі

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    <span>Очільник РПЦ Кирило</span> - Росія готує провокації від імені українських націоналістів проти делегації РПЦ у Стамбулі
    Очільник РПЦ Кирило

    ФСБ РФ ініційовано і сформовано кілька груп «українських паломників»

    Мовою оригіналу

    По информации группы ИС, в ракурсе визита делегации РПЦ (во главе патриарха Кирилла или митрополита Илариона, как ранее сообщалось, на данный момент вопрос еще решается) на Фанар 31 августа для встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем по вопросу недопущения предоставления Томоса об автокефалии УППЦ, российскими спецслужбами (ФСБ РФ и СВР РФ) проводятся всевозможные провокации на территории Украины для формирования выгодной Москве информационной повестки накануне вышеуказанного визита, а также планируются деструктивные мероприятия непосредственно в самом Стамбуле.

    По данным наших источников, ФСБ РФ инициировано и сформировано несколько групп «украинских паломников».

    Данные группы должны прибыть в Стамбул и под координацией уже резидентуры СВР РФ в Турции провести провокации в отношении делегации РПЦ во время ее прибытия и прибывания на Фанаре, в т.ч. числе силового характера, под видом «патриотически и радикально настроенных граждан Украины с соответствующей атрибутикой».

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    В дальнейшем, согласно плану российских спецслужб, после задержания «украинских патриотов и радикалов» местными правоохранительными органами, они должны будут озвучить, в т.ч. и на камеру, что «прибыли в Турцию и осуществили провокации по заданию украинских спецслужб, а сам вопрос координировался непосредственно из АП Украины».

    Цели данного комплекса мероприятий российских спецслужб следующие:

    • попытаться дискредитировать украинские власти перед Вселенским патриархом и мировым сообществом, в т.ч. и перед другими Поместными церквями;
    • сформировать дополнительную информационную картинку и усилить позиции делегации РПЦ перед встречей в контексте того, что «украинская власть и радикалы мало того, что уже преследуют и запугивают представителей Московского патриархата на территории Украины, так уже цинично позволяют себе такие же действия и в Святая Святых».

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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