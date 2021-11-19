«Слуга народу» хоче зберегти мажоритарку?

запровадити вибори за пропорційною системою з відкритими списками вже було прийняте

Рішення запровадити вибори за пропорційною системою з відкритими списками вже було прийняте

Влада не розуміє трьох основних речей

Чи дійсно «Слуги» хочуть залишити чинну пропорційно-мажоритарну виборчу систему на виборах до Верховної Ради України 2023 року? Цікаве питання…

Проте уже неодноразово з інсайдерських джерел просочується інформація про те, що може бути відстрочене введення в дію положень Виборчого кодексу в частині нової пропорційної системи з відкритими списками для наступних у часі парламентських виборів. Схоже, що в партії влади існує відчуття, начебто збережена мажоритарка зможе дати їм більшу кількість мандатів. Очевидно, таке припущення ґрунтується на результатах останніх проміжних виборів (на окремих мажоритарних округах) до парламенту поточного скликання.

Мабуть, вони не розуміють трьох основних речей

1. Ніколи не треба ототожнювати суть і логіку мажоритарки в межах одночасно всієї держави (як це має місце на чергових чи позачергових виборах) та в межах окремо взятих округів (як це має місце на проміжних виборах). Вибачте, але адмінресурс не гумовий: президент на всі округи не поїде. М‘яко кажучи. А на кожен мажоритарний округ не буде звідки взяти 8-10 депутатів фракції. Про силовиків взагалі мовчу…

2. Цнотливий рейтинг тоді ще віртуальної партії «Слуг» 2019 року і пошарпаний рейтинг тієї ж партії 2023 року це, як кажуть в Одесі, «дві великі різниці». Там випливе все. І у великих об‘ємах.

3. Якщо опозиція (принаймні євроатлантична) висуне по мажоритарних округах по єдиному кандидату, то «Слугам» на заході, півночі та центрі України не буде чого ловити. Натомість, у багатьох округах на сході та півдні України ОПЗЖ і партія Мураєва теж добряче помножать партію влади на нуль. Але цього разу уже з іншого боку.

Не треба забувати, що Бог інколи проявляє іронію; особливо до тих, хто вирішив, що уже схопив Його за бороду.

Джерело: блог Андрія Магери

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