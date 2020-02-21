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    Думки вголос

    Бойовики на Донбасі готуються йти в наступ?

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі готуються йти в наступ?

    Цілком можливо, що мова може йти і про щось більш масштабне, ніж банальні «цинічні провокації»...

    Мовою оригіналу

    Между прочим...

    Ситуация в зоне проведения операци Объединённых сил накаляется... пока внешне незаметно, подспудно... но орки готовятся к чему-то значительному...

    По нашей (имеется ввиду группы ИС) инсайдерской информации... в период 13-14-го февраля нынешнего года в так называемом оперативном командовании «Донецк» (более известном в миру, как 1-й АК НМ ДНР) побывала с рабочей поездкой группа офицеров 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии из состава 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО...

    Визит этой группы носил «строго конфиденциальный» характер. В его ходе, российские офицеры посетили НЕСКОЛЬКО участков линии фронта (каких именно, нашей группе ИС известно)... стараясь особо не привлекать к себе внимание в\сл НМ ДНР и местного населения... для чего был предпринят ряд мероприятий явно маскировочного характера (российские офицеры были экипированы в военную форму без знаков различий, количество охраны и сопровождения было минимально необходимым, транспортные средства использовались исключительно принадлежащие подразделениям ОК «Донецк» и т.д.)....

    Так как, полностью скрыть факт пребывания российских кадровых в\сл на линии фронта не удалось, командование 1-го АК НМ ДНР в среде своих «народных милиционеров» распространяло сразу несколько «маскировочных» версий на эту тему....

    Яко бы офицеры 150-й мсд пребывали в зоне ответственности ОК «Донецк» исключительно с целью изучения перспективных направлений и участков возможного «наступления ВСУ»...яко бы для организации и проведения «отражения нападения»...

    В связи с тем, что на 150-мсд из состава 8-й ОА возложена задача по организации и проведению материально-технического снабжения 1-го АК ЮВО ВС РФ, её офицеры, пребывая в зоне ответственности «корпуса», яко бы изучали возможности улучшения его логистического обеспечения и путей снабжения...

    На самом деле, по мнению нашей группы, офицеры российской 150-й мсд посещали боевые порядки 1-го АК НМ ДНР с целью проведения рекогносцировки и планирования очередных «циничных провокаций» (по выражению нашего Президента)... Только на сей раз в зоне ответственности 1-го АК, а не 2-го АК...

    Вполне возможно, речь может идти и о чём-то более масштабном, нежели банальные «циничные провокации» мелкого пошиба...

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ армія
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