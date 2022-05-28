Наступ Росії на Донбасі наближається до вирішального моменту

У Кремлі щось знають про нас чи про наших західних партнерів, чого ми не знаємо?

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Надо понимать, ситуация с наступлением войск противника в Донецко-Луганской операционной зоне постепенно приближается к некоему решающему моменту...

Противник продолжает достаточно активные наступательные\штурмовые действия, однако, есть одно «но»... Вместо наращивания количества атак, их интенсивности, а так же ввода в бой дополнительных сил и средств... началось уменьшения размаха такого рода действии, а так же стала достаточно заметной их концентрация исключительно на узких, отдельно выбранных участках и зонах.

Другими словами, «широкомасштабность» российского наступления на Донбассе стала скукоживаться и противник уже не в состоянии наступать на всем, достаточно широком фронте, концентрируя, вместо этого, свои основные усилия исключительно на «остро актуальных» именно в данный момент для него участках...

В этом отношении, следует признать, что, судя по всему, командование войск противника решило сконцентрироваться исключительно на выполнении задачи по окружению части сил ОТГ «Север» ВСУ, действующих в районе Северодонецк – Лисичанск. Отложив пока в сторону, остальное «громадье» своих планов и задумок. Причем, происходит все это, явно не от хорошой и богатой жизни...

Сегодня, противник проводил активные наступательные действия исключительно в районе Лимана, Северодонецка и на Бахмутском направлении... На остальных участках – «перегруппировка» и массированные обстрелы...

В частности...

В районе Лимана, продолжаются ожесточенные бои на окраинах самого города, а так же в непосредственной близости от него. Противник после массированного арт-обстрела попытался сегодня действуя сразу несколькими штурмовыми группами при поддержке бронетехники вытеснить подразделения Сил обороны Украины из юго-восточной окраины города, однако успеха не имел...

В рамках этих же действий, противник совершил несколько массированных огневых налетов по позициям ВСУ в районе Диброва – Озерное, а так же атаковал армейской авиацией (АА) позиции наших войск в районе Северска...

Очевидно, что действующая на этом участке ударная тактическая группа противника (до 4-х БТГр, одна из которых танковая), при массированной поддержке артиллерии и АА, стремится выбить украинские войска на правый берег Северского Донца в районе Лимана и выйти на ближние подступы к Славянску со стороны Райгородка, а так же создать благоприятные условия для последующих действий по направлению на Северск. Пока, это у нее получается с очень и очень большим скрипом. Даже можно сказать, местами вообще не получается... Но, как всегда, есть нюанс...

Дело в том, что действия этой тактической группы противника явно «синхронизированы» с действиями подразделений левого фланга Изюмской группировки, которые в предыдущие 2 дня пытались безуспешно пробиться из района Сухой Каменки в сторону Краснополья и Богородичного. После первых неудачных атак, они пока остановились, но продолжают достаточно интенсивно обкладывать артиллерией наши позиции на этом участке и ведут ну ОЧеНЬ интенсивную разведку. В том числе своими БПЛА «Орлан-10»... их интересует весь этот район Богородичное – Краснополье – Маяки – Сидорово.

И понятно почему...

Если тактической группе противника у Лимана удасться пробиться к Райгородку (а к реке у Пришиба, судя по всему они уже вышли), то «подрезав» наши войска через Богородичное, будет вполне возможным заставить отойти на юг, т.е. на правый берег Северского Донца всю группу украинских войск, обороняющуюся в Святогорске и его окрестностях.

Да, лес и обширная «зеленка», находящиеся северо-восточнее Славянска, в некотором роде, помогают противнику (ибо позволяют скрытно перемещаться и маневрировать), но все же в большей степени – мешают. Ибо лесистая местность все-таки сковывает маневр бронетехники (в которой у российских войск пока превосходство) и позволяет подразделениям ВСУ , маскировать свои позиции, устраивать засады, сближаться на малую и среднюю дистанцию, где сказывается уже их превосходство в средствах ПТО. Пока, противнику за счет своего огневого превосходства (в первую очередь в артиллерии и минометах) удается продвигаться вперед, сопровождая это движение своеобразным огневым валом, но даются ему эти действия с очень значительными трудностями и потерями.

В районе непосредственно Северодонецка, противник сегодня так же попытался атаковать позиции подразделений Сил обороны Украины от поселка Щедрищево с целью прорваться за Объездную улицу в направлении Канатного парка и паркового озера – значительного успеха не имел, однако на какие-то очередные 500-600 метров продвинулся.

В свою очередь, действуя с юго-восточного направления от поселка Боровское, еще одна штурмовая группа противника попыталась прорваться через район аэропорта Северодонецка в сторону авторазвязки в Сиротино, по общей дирекции на Лесную Дачу. В результате огневого боя, была остановлена и отошла к исходному рубежу.

В районе Тошковки, противник, решив, по-видимому, использовать свое вчерашнее продвижение, сегодня так же атаковал передовые позиции наших подразделений, обороняющихся на Лисичанско-Северодонецком направлении, в том же направлении, пытаясь таки продвинутся дальше – за Устиновку. Не вышло... в следствии огневого боя с передовыми подразделениями ВСУ, понес потери и вынужден был утихомириться...

На Бахмутском направлении – несколько последовательных атак «с целью тактического улучшения позиций» и выходу к вожделенной дороге Бахмут – Лисичанск. Атаки осуществлялись в направлении – Белогоровка и Берестовое. Смысл, надо полагать, состоял в расширении «вклинения» у Васильевки и таки непосредственно-физическом выходе к асфальтовому полотну вышеуказанной дороги.

Однако, все закончилось безрезультатно...

В первую очередь, благодаря нескольким умиротворяющим накрытиям нашей арты по изготовившимся к атаке подразделениям противника, прямо по соответствующим рубежам. Такие же действия и с таким же результатом противник предпринял в районе Комышувахи, таки стремясь пробиться к Врубовке.

Интересная подробность... Как вы помните, я уже писал, что на Попаснянском направлении командование войск противника применяет достаточно неординарные способы прорыва системы обороны наших войск, при помощи наловленных на территории своих донбасских бантустанах местных приматов-ватаноидов...

Их сколачивают в некие «штурмовые группы» и пускают в первом эшелоне «брать укропские опорники»... ессесно, они первыми огребают и жмурятся в достаточно товарных объемах. Ну а за ними уже идут и сами русо-скрепные витязи... которые, по идее, должны «подавлять» уже разведанную этими туловищами укропскую систему огневых средств всей своей «мощью»... На деле, получается не очень. «Мясо» просто не успевает в достаточной мере «вскрыть» позиции украинских войск, до момента своей утилизации...

Так вот, вчера, в ходе вечерних боев целая рота такого «бомбаского мяса» (а именно – 6-я рота 2-го мсб 6-го омсп, да, того самого – «казачьего» им. Платова из состава 2-го АК Луганды) сразу, т. е. в результате одного боя, огребла настолько фигурных пи*дюлей огт ВСУ... что практически «беспАворотно» утратила всю свою боеспособность. Причем, до такой степени, что командование войск противника, во избежании эксцесов, вынуждено было снять остатки этой роты и отвести их в тыл. Как выразился наш источник «мало кто из них выжил...».

Резюмируем...

По трезвой оценке обстановки, следует признать, что командование войск противника явно отошло от «шапкозакидательства», а так же порочной методики организации и ведения боевых действий в стиле «сразу и везде».. Вместо этого, оно перешло к методичному и поэтапному выполнению поставленных перед ним задач. Своеобразному «прогрызанию» системы обороны ВСУ.

Достаточно посмотреть на то, как они сегодня достигают «выход на границы Луганской области»... Они явно перешли от «стремительных ударов в глубину» к размеренному и постепенному «вытеснению»...

В оперативно-тактическом и даже стратегическом отношениях это так или иначе скажется на временных рамках проведения всей так называемой «сво». В первую очередь – на их растягивании и удлинении. Более того, это даже не гарантирует конечного успеха для противника. Скорее – наоборот...

Однако, он все же идет на это «растягивание». Интересно, почему?

В этом отношении, такой переход может быть обусловлен не столько стремлением повысить эффективность действий своих войск на тактическом уровне, сколько другими факторами. Например, уверенностью российского военного командования в том, что в ближайшей и даже средне-срочной перспективе ВСУ не смогут по тем или иным причинам добиться перелома в соотношении показателей боеспособности в сравнении с российской группировкой ...

Вот меня весьма и интересует... откуда такое стремление «затянуть время» и соответственно – уверенность в том, что за это время ВСУ не нарастят кардинальным образом свои боевые возможности? В Кремле что-то знают про нас... или про наших западных партнеров такое, чего мы сами не знаем?

Джерело: блог Костянтина Машовця

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