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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла

    Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали семеро людей - Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла
    Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали семеро людей
    фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

    Двоє людей у тяжкому стані

    Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва зросла до семи. Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич в Telegram.

    «Станом на 18:30, відомо про сімох поранених, з них двоє - у тяжкому стані. Одна жінка загинула - вона була працівницею нашого комунального підприємства, працювала двірником і зранку саме прибирала в одному з дворів. Щирі співчуття родині загиблої», – написав мер.

    Нагадаємо, що сьогодні зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

    Нагадаємо, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

    Додамо, що станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла