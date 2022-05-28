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  4. Рашисти вдруге вдарили по Сумщині з авіації: є поранені
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    Події в Україні

    Рашисти вдруге вдарили по Сумщині з авіації: є поранені

    Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населеним пунктам Сумського району - Рашисти вдруге вдарили по Сумщині з авіації: є поранені
    Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населеним пунктам Сумського району
    фото: ДПСУ

    Пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога

    Російська авіація вдруге обстріляла прикордоння Сумщини. Удари нанесли близько 18:00. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Ворог здійснив три пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населеним пунктам Сумського району», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога.

    Нагадаємо, це уже другий за сьогодні удар російської авіації по прикордонню Сумщини. Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям. Крім цього, сьогодні після 12 години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту троєбортне по прикордонній території Шосткинського району. Постраждалих немає.

    Крім цього, сьогодні території Сумської області російські військові обстрілювали з артилерії та мінометів від опівночі до 04:00. Внаслідок чого у Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство. По території Зноб-Новгородської громади було близько 6 прильотів. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська, обійшлося без людських жертв», – написав Живицький.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вдруге вдарили по Сумщині з авіації: є поранені