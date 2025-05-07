Ворог активізував наступ на двох напрямках. Огляд з фронту

Ворог чітко та однозначно розглядає ліквідацію Сіверського плацдарму ЗСУ як важливе «підготовче» завдання перед «головним наступом» цього літа – на Слов'янськ та Краматорськ

Росія кидає резерви й намагається оточити ЗСУ

Сьогодні – Лиманський та Сіверський напрямки.

1. Лиманський напрямок

20-та загальновійськова армія (ЗВА) противника продовжує свої спроби розвинути наступ з плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець у північно-західному напрямку. Водночас противник постійно посилює свої сили та засоби на плацдармі, намагаючись забезпечити безперервність атакуючих/штурмових дій своїх передових підрозділів.

Протягом минулого тижня передовим підрозділам 144-ї мотострілецької дивізії (мсд) зі складу 20-ї ЗВА противника вдалося вийти на рубіж Катеринівка-Новомихайлівка, закріпитися у більших частинах сіл Нове та Липове.

Також противник відновив наступ у напрямку, власне, Лимана. Його передовим підрозділам вдалося просунутися на ближні підступи до села Колодязі.

Очевидно, що командування угруповання військ (УВ) противника «Запад» на даному етапі змістило основні свої зусилля з Куп'янського напрямку на Лиманський напрямок, про що свідчить перегрупування ряду сил і засобів зі складу 1-ї танкової армії (ТА), що діє на Куп'янському напрямку, у смугу 20-ї ЗВА.

Наприклад, на плацдармі у районі села Нове вже зафіксовані підрозділи зі складу 15-го мотострілецького полку (мсп) 2-ї мсд 1-ї ТА. Крім того, раніше на цей же напрямок було перегруповано як мінімум 2 мотострілецьких полки зі складу з'єднань 1-ї ТА – 1-й мсп зі складу 2-ї мсд (як мінімум – його 2 батальйони) та 423-й мсп зі складу 4-ї танкової дивізії (тд).

Очевидно, що у командування 20-ї ЗВА противника є дуже жорсткий і однозначний наказ – прорватися з півдня, діючи силами 144-ї мсд із зазначеного плацдарму, у район висот біля села Чернещина, разом з підрозділами 4-ї тд зі складу 1-ї ТА, що діють у зустрічних напрямках: Райгородка – Чернещина і Першотравневе – Копанки. Зрозумілий і сенс цього плану – оточити тактичну групу військ Збройних Сил України, що обороняється по рубежу Новоєгорівка – Греківка.

Більше того, наскільки я розумію, ворог вважає, що він дуже близький до досягнення цього результату, оскільки атакує на зазначених напрямках та напрямках, практично не рахуючись із власними втратами.

Дійшло до того, що цілий ряд частин та підрозділів 144-ї мсд противника у результаті практично безперервних атакуючих дій, і як наслідок, досить високого рівня втрат у живій силі, опинилася на межі втрати мінімально необхідного рівня боєздатності. Так, переважна більшість підрозділів 254-го мсп 144-ї мсд (по суті, його основні сили) була відведена командуванням противника у «базовий район» для «відновлення боєздатності».

У сусідній з 20-ю ЗВА – 25-й ЗВА, яка також діє на Лиманському напрямку, її командування явно вирішує завдання, щодо прориву на комунікації нашої тактичної групи, яка обороняється в напрямку Діброва – Ямпіль, у районі Серебрянського лісництва.

Командування 25-ї ЗВА намагається досягти цього шляхом наступу на обох берегах річки Чорний Жеребець, у загальному напрямку з півночі на південь, а саме Ямполівка – Торське та Іванівка – Зарічне.

Очевидно, що командування 25-ї ЗВА має певний план з цього приводу. Його суть, на мій погляд, зводиться до концентрації її основних сил на своєму правому фланзі та прориву з півночі до дороги Лиман-Кремінна, на ділянці Зарічне-Торське, одночасно сковуючи у центрі та на лівому фланзі наші частини і підрозділи з фронту частиною своїх сил.

На даний момент на Лиманському напрямку 25-та ЗВА діє наступними силами та засобами:

67-ма мсд (31-й, 36-й і 37-й мсп, 19-й танковий полк/тп).

164-та окрема мотострілецька бригада (омсбр).

169-та омсбр.

Командування 25-ї ЗВА вже ввело у бій більшу частину 67-ї мсд, а також – однієї з бригад, і, очевидно, готується до нарощування своїх зусиль за допомогою підрозділів другої.

Протягом звітного тижня ворог повністю взяв під контроль Ямполівку та закріпився у ній, просунувся на протилежному березі річки Жеребець, у бік хутора Мирне, у районі дамби між ним та Ямполівкою.

Також є інформація, що окремі штурмові групи противника прорвалися навіть до північних околиць Торського. Очевидно, що вороже командування намагається або відрізати, або просто відтіснити на інший берег річки низку наших підрозділів, які досі обороняються між Торським та Ямполівкою.

2. Сіверський напрямок

Наскільки я розумію, «під враженням» від результатів своїх «колег» на сусідньому Лиманському напрямку командування УВ «Юг», і, зокрема, 3-ї ЗВА, (колишній «2-й армійський корпус НМ ЛНР»), у свою чергу, «пожвавішало» на Сіверському напрямку. Однак, я думаю, що це «пожвавлення» було цілком спланованим і передбаченим заздалегідь.

У смузі 3-ї ЗВА противник розгорнув так званий «повзучий наступ» на цілому ряді напрямків та ділянок. Зокрема, на напрямках Білогорівка (верхн.) – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам'янське, Спірне – Івано-Дар'ївка, Берестове – Виїмка, Роздолівка – Переїзне.

Діючи невеликими штурмовими групами та підрозділами, використовуючи метод «малих кроків», ворог намагається просунутися у бік Сіверська. І зрозуміло чому. У світлі майбутньої літньої кампанії, де очевидно, командування противника намагатиметься прорватися до останньої великої міської агломерації Донбасу, яка все ще залишається під контролем України (Слов'янськ-Краматорськ), ліквідація Сіверського виступу (плацдарму) Збройних сил України є одним з основних оперативно-тактичних завдань для російського командування.

На даний момент командування УВ «Юг» явно зайняте ще одним завданням – проривом до Костянтинівки, тому зосереджує свої основні зусилля саме в районі Часового Яру і прилеглих районів, а не на Сіверську. Але, це явно не означає, що «на найближчий час» саме Сіверський плацдарм не стане основним. Більше того, якщо 25-та ЗВА противника «досягне успіху» на Лиманському напрямку, це значно полегшить для 3-ї ЗВА противника, щодо виконання саме цього завдання.

На даний момент 3-тя ЗВА діє безпосередньо на Сіверському напрямку наступними силами:

6-та омсбр.

127-ма омсбр.

123-тя омсбр.

до 4-х мсп «мобілізаційного резерву».

14-й окремий танковий батальйон (отб).

до 11-и «окремих стрілецьких батальйонів» (осб), які входять до складу бригад 3-ї ЗВА, або числяться під безпосереднім командуванням армії.

За звітний період противнику вдалося, завдяки своєму «повзучому наступу», просунутися у напрямку Золотарівка – Верхньокам'янське (є навіть інформація про наявність передових штурмових груп противника у самому Верхньокам'янському), а також на північ і південь від нього.

Також він просувався у напрямку Білогорівка – Григорівка, де ворог, очевидно, вийшов на ближні підступи до Григорівки. Також ворог просунувся на північний схід від Івано-Дар'ївки.

Іншими словами, ворог чітко та однозначно розглядає ліквідацію Сіверського плацдарму ЗСУ як важливе «підготовче» завдання перед «головним наступом» цього літа – на Слов'янськ та Краматорськ.

Про наявність досить серйозних намірів командування противника на Сіверському напрямку свідчить також інформація про зосередження його частин та підрозділів в районах Соледара, Роздолівки та Залізнянського.

Противник явно розраховує «у потрібний момент» завдати удару з півдня, по обидва береги річки Бахмутівка, у північному напрямку, по самому Сіверську (думаю, цей момент настане, коли передові частини 127-ї та 6-ї омсбр 3-ї ЗВА противника підійдуть до Сіверська зі сходу та південного сходу на «прийнятну відстань»). При цьому найближчим завданням противника, ймовірно, буде захоплення Переїзного та Федорівки, а наступним – вихід на рубіж Званівка-Виїмка.

Тим часом 3-тя ЗВА противника з приданими силами та засобами «концентрується» на «прориві» до Костянтинівки з боку Часового Яру. Тому момент, коли ворог зможе повністю взяти під контроль район оборони у Часовому Яру, стане критично важливим у визначенні його подальших планів. Я маю на увазі момент прийняття рішення – що на першому місці, а що на іншому... Спочатку Костянтинівка, а потім Сіверськ, або навпаки?

За тверезою оцінкою, спроба вирішити обидві проблеми одночасно вимагатиме від командування УВ «Юг» радикального посилення 3-ї ЗВА (як мінімум, повернення 106-ї повітряно-десантної дивізії/пдд з Курського напрямку до її смуги), а також можливого нарощування зусиль 3-ї ЗВА за рахунок стратегічних резервів, «ймовірно, сформованих найближчим часом».