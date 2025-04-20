Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті в перші години великоднього перемир'я

У перші години оголошеного Путіним перемир'я майже на всіх напрямках тривали обстріли та бойові дії

Аналітики DeepState опитали військовослужбовців, які перебувають на лінії бойового зіткнення, та описали ситуацію на фронті 19 квітня в період з 18:00 до 22:00, інформує «Главком».

Варто зазначити, що диктатор Путін оголосив про великоднє перемир'я близько 17:00 19 квітня.

Ситуація на фронті від DeepState в період з 18:00 до 22:00 19 квітня

Оріхів, Кам’янське – ворожа артилерія та безпілотники.

Бурлацьке, Андріївка, Олексіївка – обстріли тривають.

Успенівка – штурмові дії.

Південь Покровська –мінометні обстріли кожні 20-30 хвилин.

Часів Яр, Торецьк, Лиманський напрямок, район Куп’янська, Липці – бойові дії не припинялися.

Фиголівка, район Надіївки та Котлярівки – відносна тиша.

Аналітики зазначили, що на окремих ділянках дійсно були відсутні обстріли, але, як пише DeepState, ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу.

«Ворог намагається зробити картинку для «американських партнерів», щоб показати, який він «миротворець» та що він здатен самотужки зупинити бойові дії –участь України не обов'язкова в такому випадку. У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять в порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися», – зазначили аналітики.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках». Зеленський повідомив про ситуацію на фронті.

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».