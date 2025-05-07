На перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна вимкнено світлофори, рух регулює поліція

Орієнтовно з 9:00 до 15:00 світлофори будуть вимкнені

Сьогодні, 7 травня, перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна не працює світлофорний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційни портал Києва.

Повідомляється, що за вказаною адресою «Центр організації дорожнього руху» оновлюватиме світлофорний контролер у межах облаштування регульованого наземного пішохідного переходу.

«Орієнтовно з 9:00 до 15:00 світлофори будуть вимкнені, регулювання дорожнього руху здійснюватиме патрульна поліція», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що у межах робіт на світлофорному об'єкті вже встановили сім нових транспортних світлофорів, чотири пішохідних і три детектори транспорту. Окрім того, для пішоходів встановили чотири сенсорні кнопки для виклику зеленого світла зі звуковим супроводом.

Нове обладнання підключать після заміни контролера.

У «Центрі організації дорожнього руху» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 30 квітня до 11 травня, з 8:00 до 17:00, на вулиці Хрещатик тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів. Обмеження повʼязані з облаштуванням безбарʼєрного перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізної.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. Зоурема, рух частково обмежать на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку від проспекту Литовського до вулиці Газопровідної. Також з 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв'язках на її перетині з вулицями Героїв Дніпра та Левка Лук'яненка.

До слова, 29 квітня почався плановий капітальний ремонт ескалатора № 1 на станції метро «Хрещатик», на виході до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня 2025 року. Відповідно до регламенту капітальний ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.