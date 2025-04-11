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В Україні через негоду обмежено рух транспорту на низці автодоріг

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні через негоду обмежено рух транспорту на низці автодоріг
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Херсоні
фото: Telegram/Роман Мрочко

Про відновлення руху буде повідомлено додатково

На території Миколаївської та Херсонської областей різко погіршилася погода. Для ліквідації наслідків, спричинених снігом, тимчасово обмежено рух транспорту на низці автошляхів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Обмеження діють на ділянках автомобільних доріг:

  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 – км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

«На дорогах загального користування державного значення задіяно 355 одиниць техніки та 450 робітників. Підрядні організації працюють цілодобово. Просимо водіїв бути уважними та обережними під час поїздок та надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці», – зауважує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, сильний снігопад накрив Херсон. На дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, ускладнено рух транспорту, поламані дерева.

«Главком» писав, що з 6 квітня Україну засипає снігом. Вчора на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра.

Як повідомлялося, Український гідрометеорологічний центр випустив термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються в Києві та Київській області найближчими ночами.

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Теги: негода дороги Миколаївщина Херсонщина

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