ЗСУ отримали наказ припинити вогонь – ВВС

За словами офіцера, заява про перемирʼя «застала всіх зненацька»

Сил оборони будуть фіксувати на фото і відео докази порушень перемирʼя з боку російської сторони

Українські військові отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях. Сталося це за лічені хвилини після початку «великоднього перемирʼя», анонсованого російським диктатором Володимиром Путіним. Як інформує «Главком», про це із посиланням на високопоставленого українського офіцера повідомляє ВВС.

За словами співрозмовника журналістів, підрозділи Сил оборони отримали наказ фіксувати на фото і відео докази порушень перемирʼя з боку російської сторони. У разі необхідності – відкривати вогонь у відповідь.

За словами офіцера, заява про перемирʼя «застала всіх зненацька». Крім того, хоча більшість і хотіла припинення вогню, «на передовій все ще панувала плутанина щодо того, які це матиме наслідки».

Нагадаємо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Також увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошене російським диктатором Володимиром Путіним перемир’я.