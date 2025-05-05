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Обстріл Конотопа, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Конотопа, вибухи в Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 5 травня
фото ілюстративне

У Конотопі обійшлось без постраждалих

Цієї ночі Росія обстріляла Конотоп, вибухи лунали й у Підмосков'ї, результати першого туру президентських виборів у Румунії, Трамп поспілкувався з журналістами перед поверненням в Білий дім.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Конотоп

Близько 00:30 у Конотопі пролунали перші вибухи. У ніч на 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку на Конотоп.

Місто опинилось під атакою «шахедів» та балістичних ракет. Ворог застосував більше десятка дронів-камікадзе та дві балістичні ракети.

Мер повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу знищено об'єкт інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Вибухи у Підмосков'ї

Цієї ночі російське місто Подольськ опинилось ударом дронів. Влада запевняє, що БпЛА летіли на Москву.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Подольську близько другої ночі пролунав потужний вибух. Згодом атаку підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Він зазначив, що в Підмосков'ї працювали сили ППО та збили чотири дрони. За його словами, всі вони летіли курсом на російську столицю.

Тим часом, очевидці пишуть, що чутно звуки ударних дронів, які продовжують атаку на Москву.

Також він повідомив, що зафіксовано падіння уламків в регіоні, попередньо, без руйнувань. Водночас, додавши, що екстрені слжби працюють на місцях.

Вибори у Румунії

Мер Бухареста, незалежний кандидат Нікушор Дан вирвався в другий тур президентських виборів у Румунії.

Як тільки було опрацьовано більше 90% бюлетнів, стало відомо, що Дан буде претендувати на крісло президента разом з ультраправим кандидатом Джордже Сіміоном.

Ще з початком голосування Сіміон вирвався вперед та тримався показників в декілька разів вищих за своїх опонентів. Основна гонка була між Даном та Кріном Антонеску з «Національної ліберальної партії».

Водночас жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах. Тому другий дур президентських виборів у Румунії запланований на 18 травня 2025 року.

Трамп поспілкувався з журналістами

На борту президентського літака президент США Дональд Трамп відповідав на питання журналістів.

Йому поставили питання, чи зустрінеться він з російським диктатором Путіним під час свого візиту до Саудівської Аравії. Як відомо, Трамп має відвідати країну вже цього місяця.

Американський лідер відповів, що ще не думав про це.

Також згадувалось питання російсько-української війни. Трамп розповів, що днями він та його радники мали досить позитивні дискусії щодо України та Росії.

Деталі таких розмов Трамп журналістам не розкрив.

До того ж, на деякі запитання від газети Wall Street JournaІ американський лідер взагалі не відповів, бо сказав, що «газета на боці Китаю».

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Теги: росія Дональд Трамп партії Telegram президент місто влада Конотоп ворог балістичні ракети

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