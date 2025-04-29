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Звинувачений у домаганнях режисер Білоус отримав вчене звання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Звинувачений у домаганнях режисер Білоус отримав вчене звання
Андрій Білоус заявив, що звинувачення у сексуальному насильстві проти нього «абсурдні та безпідставні»
фото з відкритих джерел

Наказ МОН України оприлюднено на офіційному сайті відомства

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Наказ № 621 Міністерства освіти України.

Наказ № 621 МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2025 щодо присвоєння вчених звань та присудження наукових ступенів» оприлюднено на офіційному сайті відомства.

У документі йдеться про низку рішень щодо вчених звань та ступенів, зокрема й про надання звання доцента Андрію Білоусу – актору, режисеру, театральному педагогу та викладачу університету Карпенка-Карого. 

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки. 

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Теги: телебачення наказ скандал поліція педагог Андрій Білоус

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