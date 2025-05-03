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Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні
Трамп запевнив Зеленського у тому, що угода про надра є також гарантією безпеки України
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що найголовніша гарантія безпеки – це сильна українська армія

Партнери обговорюють два сценарії розміщення військового контингенту в Україні. Різниця полягає у кількість військових, яка буде відправлена. Про це під час спілкування з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Президент наголосив, що найголовніша гарантія безпеки – це сильна українська армія. Але також обговорюють дві стратегії розміщення західних військових в Україні.

Одна з них – більша кількість військ, але без «американського бекстопу», тобто гарантій безпеки від США.

За словами Зеленського, інший підхід полягає у залученні меншої кількості, але з підключенням гарантії на кшталт п'ятої статті НАТО.

«Далі є два напрямки. Це контингент в серйозній кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття. Або на кшталт п'ятої статті (суть якої полягає у тому, що напад на одну країну є нападом на усі країни НАТО, – ред.). Це є різні формати», – пояснив він.

Зеленський також додав, що президент США Дональд Трамп запевнив його у тому, що угода про надра є також гарантією безпеки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що країни Європи продовжать підтримувати Україну в боротьбі з РФ після виходу США з переговорного процесу.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

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Теги: армія війна Володимир Зеленський Україна миротворці

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