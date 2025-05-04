Поліція показала перші хвилини після атаки дронів на Черкаси

Росіяни уночі атакували Черкаси безпілотниками

Російська армія в ніч проти 4 травня атакувала дронами Черкаси. З’явилося відео перших хвилин після обстрілу міста безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Цієї ночі місто атакували ворожі ударні дрони. На щастя, обійшлося без загиблих», – розповів він.

За словами Білошицького, на місце події одними з перших прибули екіпажі патрульної поліції, щоб допомогти.

«Спільно з усіма екстреними службами евакуювали містян із понівечених помешкань та перекрили рух, аби забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки», – додав він.

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Нагадаємо, в місті пролунало більше шести гучних вибухів, ворожі дрони збивали українські протиповітряники. Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

Також цієї ночі армія РФ атакувала столицю України. Київ опинився під атакою дронів, рятувальники ліквідували всі пожежі.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі. За іншою адресою загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках. У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.